中山商圈2020年後違規店家 免關店待就地合法

2024/08/10 05:30

北市府大開後門 商家允許納管評點 但仍須裁罰6萬元

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈上百商家，近期遭檢舉違規使用，台北市都市發展局日前表示，二○二○年前設立的店家可採評點納管方式暫緩裁罰，但二○二○年後設立的店家仍需停業或改善。不過昨日卻大開後門宣布，針對二○二○年後設立被檢舉違規使用的店家也允許加入納管評點，不用關店，但需先被裁罰第一階段的六萬元罰鍰，到二○二五年都市計畫通盤檢討時再放寬商業使用，就地合法。

請繼續往下閱讀...

2025年都計通盤檢討 將放寬商業使用

商圈店家先前組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，盼市府能先將受影響商家納入專案列管、暫緩裁罰。當時都發局表示，市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」，二○二○年前設立的店家可採評點納管方式暫緩裁罰，只要納管就不會因不符土地使用分區遭罰；而商家被納管後，應避免噪音、垃圾等影響住戶，若遭環保局、衛生局稽查一年內累計記點三次，將被解除納管，屆時可依違反都市計畫法裁罰。但二○二○年後設立的店家仍需停業或改善，無法納管。

商家應辦理社區參與 取得共識

不過，都發局昨表示，為協助輔導商圈朝合法化發展，將針對二○二○年以後不符土地使用管制規則已附條件允許使用的商家，允許加入連署納管評點，但由於北市府自二○二○年起就實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」的預審機制，商家可事先了解設立地點是否合法，因此基於公平原則，商家經檢舉及稽查或複查違規，仍應裁罰至第一階段六萬元罰鍰，此外所有商家都應同步辦理社區參與，取得地區共識後，由市府予以評點納管。依據社區參與流程，應於連署後由商圈組織提出使用計畫書，說明對社區影響的相關因應措施並向市府申請，商業處將協助辦理。

連署後商圈組織須提使用計畫書

都發局指出，市府於二○一八年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，考量赤峰街商業活動漸漸興盛，曾探詢過地方意見並納入研究檢討，不過當時地方對於商業活動所產生的消防安全，及影響居住品質仍有顧慮，因此該計畫在未有共識下，維持現有使用分區。市府期盼商圈組織盡速透過社區參與，與在地居民溝通，倘地方有共識，將納入二○二五年的都市計畫通盤檢討放寬商業使用的法定程序作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法