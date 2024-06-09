蔣萬安砸錢辦國際音樂節找業者加入 未告知活動內容挨批政策草率

台北市長蔣萬安競選期間拋出國際音樂節政見。（資料照）

2024/06/09 10:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安競選期間拋出國際音樂節政見，於3年編1.2億元舉辦，預計今年9月先花2000萬試辦「潮台北」活動，近期Live house業者紛紛收到，台北市文化局來函要求合作的公文，卻未清楚說明活動內容，使業者不知所措；台灣流行音樂展演文化交流協會發布聲明稿批評，北市府未在政策研擬過程徵詢在地產業意見、不尊重業者，對政策草率的態度深表遺憾。

文化局回應，為充分與業界溝通，近期將規畫説明會，以有效擴大活動成效，實際帶動現場音樂展演空間的消費熱潮，盼透過公私協力邀請民間參與，為擴大民間響應，目前正調查店家參與串連合作的意願，希望促進現場音樂展演經濟並帶動音樂産業周邊消費。

文化局表示，「潮台北」將於今年9月2日至8日展開，今年首年示範以北流為主辦場地，同時將串聯各行政區在地音樂空間，共同推動音樂產業發展，打造嶄新的台北城市品牌，目前已開始規劃籌備，至少10家以上音樂空間合作，並將串連音樂不斷電、國際藝術村年會、程式設計節、產業論壇等活動，打造專屬台北的潮流。

文化局的函文以「為本局辦理潮台北活動，徵詢『城市行動』串聯店家合作意願」為主旨，並指「潮台北」以演唱會經濟、產業論壇、城市行動為辦理方向，今年首度示範，將以台北流行音樂中心為主場域，預計於9月第一週辦理；其中城市行動將串聯北市音樂空間，邀請民間共同參與，盼促進音樂展演經濟、帶動音樂產業消費。

公文內要求有意願的業者於本月14日前於雲端填寫意願表，但由於文化局針對活動內容毫無詳細說明，使得不少Live house業者不知所措，對於加入後需要如何配合、共同辦活動是否能獲補助全然不知，就連上網查詢也查不到相關活動內容，只知道文化局首年編2000萬元、第2年編4000萬元、第3年6000萬元，總計3年要花1億2000萬元舉辦。

台灣流行音樂展演文化交流協會發布聲明稿，表示所屬會員皆為長期深耕在地、經營流行音樂展演空間的live house業者，北市府竟未在政策研擬過程徵詢任何一家在地產業意見，不僅不尊重在地業者，亦不了解產業問題與需求，即認定「潮台北」系列活動能帶動地方產業發展，對北市府提出政策的草率深表遺憾。

台灣流行音樂展演文化交流協會質疑，文化局公文內未說明任何系列活動內容，在未提出任何預算規劃方案下，要求業者應提供3場音樂演出，每場至少1小時的售票節目，顯示對live house產業陌生、不了解產業困境，且「潮台北」主要活動，均舉辦於北流，過度集中單一場域，恐導致活動舉辦期間，影響其他音樂活動銷售，活絡在地產業不成，反成與民爭利。

協會最後呼籲，人民公帑應用於利民之處，若舉辦「潮台北」目的，在於促進現場音樂展演經濟、活絡台北在地音樂相關產業，就不應漠視已在這片土地長期耕耘的音樂展演空間業者，應真正深入了解產業需求，提供實質幫助。

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