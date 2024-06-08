今自東吳人權碩士班畢業 蘇建和：有生以來第一次參加畢業典禮

冤案平反者蘇建和（右）今日從東吳大學人權碩士班畢業。（東吳大學提供）

2024/06/08 16:04

〔記者林曉雲／台北報導〕19歲被控結夥強盜殺人，從被判死刑到無罪確定，53歲的蘇建和今日從東吳大學人權碩士班畢業。他表示，因為自己的青春歲月比較坎坷，今天是有生以來第一次參加畢業典禮，心情緊張，非常感謝東吳人權碩士學程的師長，希望畢業後可以更緊密結合人權的理論與實務，幫助台灣朝向更加民主人權法治的社會邁進。

蘇建和19歲時被捲入汐止夫妻殺人命案，被羈押11年，纏訟21年，是首件由檢察總長提起3次非常上訴及死刑判決再審後改判無罪確定的案例，2012年被改編成廉政英雄戲劇系列劇情。

平反後的蘇建和投身NGO組織工作，曾服務於人本教育基金會、台灣人權促進會及司法改革基金會，他表示，因為發現自己缺乏人權理論知識背景，因此進入東吳大學人權碩士班就讀，讀書期間很努力，與老師及同學也相處融洽。

東吳大學今明舉行112學年度畢業典禮，共有2487名學士、255位碩士、8位博士完成學業。東吳大學校長詹乾隆以12字箴言勉勵畢業生，「彈性應變、多元學習、創造價值」，他表示，人工智慧及生成式AI在教育現場或職場都造成莫大影響，他也引用輝達執行長黃仁勳的話「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。」外部環境變化劇烈，但未來也充滿機會，如何順應環境、創造價值很重要，期許學生成為全方位人才，也不忘保持謙虛態度，共同創造團體價值。

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