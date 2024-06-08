政院覆議是民主諾曼第登陸 柯建銘喊話藍營別螳臂擋車

國民黨將下鄉宣講反制「青鳥」，柯建銘今直言，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎，呼籲國民黨向憲法和民意起義來歸。（記者陳政宇攝）

2024/06/08 14:00

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權覆議案全面開戰，民進黨啟動下鄉宣講、讓「青鳥」飛出台北，國民黨亦推出全台22縣市下鄉宣講反制。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今（8）日諷刺說，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎，呼籲國民黨向憲法和民意起義來歸，別膛臂擋車。

國會擴權法案延長賽開打，朝野皆動員下鄉宣講。柯建銘今受訪表示，國民黨要成立宣導團反罷免、反覆議，呼籲不要螳臂擋車、以卵擊石，應該向憲法和民意起義來歸。本屆立法院自2月開議以來，國民黨不斷毀憲擴權，到7月16日只剩下兩個議題，就是覆議案及國民黨團總召傅崐萁的花東三案。

柯建銘說，國民黨揚言成立宣導團，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎。他也替藍營想好口號及主視覺，亦即「反覆議、反罷免，就是反憲政、反民主、挺擴權、挺錢坑」，這就是國民黨的核心價值。

柯建銘點名，朱立倫做為創意總監領軍，全國巡迴演講卡司還包括傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選；很多國民黨立委的表現也讓人「耳目一新」，例如台中的3位立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，以及全國得票率最低的鄭正鈐、涂權吉、牛煦庭、葉元之等，選擇和民意對立，應該也要到海外巡迴，才能讓大家看清國民黨的悲哀面，這是自尋死路、自掘墳墓，何其可悲。

柯建銘說，古人云「天將大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨」，台灣人共同努力，站在新的制高點，青鳥行動自動自發包圍立法院，要民主、反黑箱，響徹雲霄；若有第二次青鳥行動，絕對是沛然莫止，若國民黨仍執迷不悟，行政院6月6日的覆議案就是民主諾曼地登陸、開始反攻，相信邪不勝正。歷史也記載，希特勒軍隊潰不成軍，最終飲彈自盡，屆時會看到台灣民主的民主的紐倫堡大勝。

「歷史會記錄這一刻，朱立倫將國民黨全黨滅黨」，柯建銘呼籲，朱立倫身為黨主席就要負責一切，趕快向憲法及民意低頭，否則國民黨將滅黨於他手上；如果不信，就請國民黨提不信任案、解散國會，接受民意得重新考驗，看到底是誰對誰錯。若國民黨自認站在道德面，就趕快啟動這場歷史上的偉大創意。

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