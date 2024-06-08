為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

政院覆議是民主諾曼第登陸 柯建銘喊話藍營別螳臂擋車

國民黨將下鄉宣講反制「青鳥」，柯建銘今直言，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎，呼籲國民黨向憲法和民意起義來歸。（記者陳政宇攝）

國民黨將下鄉宣講反制「青鳥」，柯建銘今直言，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎，呼籲國民黨向憲法和民意起義來歸。（記者陳政宇攝）

2024/06/08 14:00

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權覆議案全面開戰，民進黨啟動下鄉宣講、讓「青鳥」飛出台北，國民黨亦推出全台22縣市下鄉宣講反制。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今（8）日諷刺說，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎，呼籲國民黨向憲法和民意起義來歸，別膛臂擋車。

國會擴權法案延長賽開打，朝野皆動員下鄉宣講。柯建銘今受訪表示，國民黨要成立宣導團反罷免、反覆議，呼籲不要螳臂擋車、以卵擊石，應該向憲法和民意起義來歸。本屆立法院自2月開議以來，國民黨不斷毀憲擴權，到7月16日只剩下兩個議題，就是覆議案及國民黨團總召傅崐萁的花東三案。

柯建銘說，國民黨揚言成立宣導團，這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎。他也替藍營想好口號及主視覺，亦即「反覆議、反罷免，就是反憲政、反民主、挺擴權、挺錢坑」，這就是國民黨的核心價值。

柯建銘點名，朱立倫做為創意總監領軍，全國巡迴演講卡司還包括傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選；很多國民黨立委的表現也讓人「耳目一新」，例如台中的3位立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，以及全國得票率最低的鄭正鈐、涂權吉、牛煦庭、葉元之等，選擇和民意對立，應該也要到海外巡迴，才能讓大家看清國民黨的悲哀面，這是自尋死路、自掘墳墓，何其可悲。

柯建銘說，古人云「天將大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨」，台灣人共同努力，站在新的制高點，青鳥行動自動自發包圍立法院，要民主、反黑箱，響徹雲霄；若有第二次青鳥行動，絕對是沛然莫止，若國民黨仍執迷不悟，行政院6月6日的覆議案就是民主諾曼地登陸、開始反攻，相信邪不勝正。歷史也記載，希特勒軍隊潰不成軍，最終飲彈自盡，屆時會看到台灣民主的民主的紐倫堡大勝。

「歷史會記錄這一刻，朱立倫將國民黨全黨滅黨」，柯建銘呼籲，朱立倫身為黨主席就要負責一切，趕快向憲法及民意低頭，否則國民黨將滅黨於他手上；如果不信，就請國民黨提不信任案、解散國會，接受民意得重新考驗，看到底是誰對誰錯。若國民黨自認站在道德面，就趕快啟動這場歷史上的偉大創意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》強推惡法怕民意反撲！「贊成覆議」是藍白洗心革面最後機會！
2024/06/08 10:00

自由開講》強推惡法怕民意反撲！「贊成覆議」是藍白洗心革面最後機會！
宜蘭店家懸掛「民主炒飯不加蔥仔」布條遭出征 業者報警提告
2024/06/08 12:47

宜蘭店家懸掛「民主炒飯不加蔥仔」布條遭出征 業者報警提告
民進黨發動下鄉宣講國會擴權 王鴻薇：國民黨立委要上街頭溝通
2024/06/08 11:39

民進黨發動下鄉宣講國會擴權 王鴻薇：國民黨立委要上街頭溝通
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播