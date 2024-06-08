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台北動物園食魚嘉年華 「世界海洋日」宣導永續精神

今天（8日）是「世界海洋日World Ocean Day」，台北市立動物園與漁業署合作辦理「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，透過園區內水獺等愛吃魚的動物知識，推廣食魚文化。（台北動物園提供）

今天（8日）是「世界海洋日World Ocean Day」，台北市立動物園與漁業署合作辦理「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，透過園區內水獺等愛吃魚的動物知識，推廣食魚文化。（台北動物園提供）

2024/06/08 12:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（8日）是「世界海洋日World Ocean Day」，台北市立動物園與漁業署合作辦理「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，透過園區內水獺等愛吃魚的動物知識，並結合漁業署食魚教育理念與永續精神，讓民眾理解海洋資源永續的議題與日常生活消費密切的關係。

台北動物園長諶亦聰表示，為向下扎根正確食魚觀念，漁業署今年與台北動物園首度合作，結合世界海洋日與園方110週年園慶，於今規劃親子闖關遊戲及手作魚模型體驗，邀請食魚教育團隊分享寓教於樂的知性活動。

園方今日也舉辦餵食秀，邀請大小朋友一同探索及認識園內愛吃魚的動物，如歐亞水獺、國王企鵝等，藉由認識動物們愛吃的「國產魚」，帶領民眾建立「永續海洋從吃對魚開始」的觀念，並鼓勵購買當季食魚，減少食物里程，或採取減塑形對減少對海洋的污染。

此外，端午連假期間，動物園內會繼續展示海洋永續、水獺及食魚文化相關教育展示物件，盼更多人了解水獺生態習性，也認識這個維持水域生態系統中的重要角色，鼓勵更多人參與保護海洋環境行動。

今天（8日）是「世界海洋日World Ocean Day」，台北市立動物園與漁業署合作辦理「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，透過園區內水獺等愛吃魚的動物知識，推廣食魚文化。（台北動物園提供）

今天（8日）是「世界海洋日World Ocean Day」，台北市立動物園與漁業署合作辦理「2024鱻旅奇緣-鱻境傳說」親子食魚嘉年華，透過園區內水獺等愛吃魚的動物知識，推廣食魚文化。（台北動物園提供）

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