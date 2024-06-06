顧立雄：共軍進入12浬領空領海 可下令國軍行使自衛權

國防部長顧立雄首度到立法院備詢。（記者塗建榮攝）

2024/06/06 15:39

〔記者吳哲宇／台北報導〕前國防部長邱國正曾表示已修改第一擊界定，只要航空、航海實體逾越規矩就會反制，並表示調整第一擊界定不應誤解成蠻幹，還有辨認、警告等接戰規定。新任國防部長顧立雄今日表示，我們沒有第一擊，只有自衛權的行使。自衛權的行使就是當共軍攻擊我航機艦設施、外離島，以及任何飛航器未經許可進入我12海浬的領空及領海。

國防部長顧立雄今（6）日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢。國民黨立委馬文君表示，國防二法中提到，軍政跟軍令在目前的國防二法裡面，還是要由國防部長要全權負責。但顧立雄在5月23日解放軍為台軍演時，只花20分鐘聽取簡報，就離開衡山指揮所，請參謀總長直接主持5到6小時的戰備會議，部長自己沒有坐鎮指揮。

顧立雄說，他當下就已經有做開設應變中心等裁示，就做戰和戰術層級部分，就交給總長。

馬文君反駁，但如果要掌握即時狀況下達命令，例如每任部長對第一擊的見解跟看法，下達的指示也都不一樣。對此，顧立雄回應，「我們沒有第一擊，只有自衛權的行使」。顧立雄並說，按照突發狀況處置規定，本來就是授權處理。

國民立委黃仁詢問自衛反擊要件，顧立雄表示，自衛權的設定，在聯合國憲章規定表示，當遭受武裝攻擊或威脅時就享有合比例的自我防衛之固有權利。

顧立雄說，自衛權的行使就是當共軍攻擊我航機艦設施、外離島，以及任何飛航器未經許可進入我12海浬的領空及領海。

另王鴻薇質詢，中共近日舉行「聯合利劍2024A」圍台軍演，可能會有「B、C、D」軍演，軍方評估今年內是否會有後續還會有軍演。

顧立雄表示，國軍持續密切關注中共動態，也都能掌握，無法排除後續不會有軍演，但會密切注意情況。

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