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李四川「熟悉新北」引聯想 蔣萬安：相信「萬安緊抱」的魅力

台北市副市長李四川（前排左二）頻頻被外界點名參選2026新北市長，台北市長蔣萬安（前排左一）受訪回應說，「你們一定要相信『萬安緊抱』的力量跟魅力」。（台北市政府提供）

台北市副市長李四川（前排左二）頻頻被外界點名參選2026新北市長，台北市長蔣萬安（前排左一）受訪回應說，「你們一定要相信『萬安緊抱』的力量跟魅力」。（台北市政府提供）

2024/06/06 13:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川「我應該比所有的人更熟悉新北市」一席話，又引起外界喘測是否參選2026新北市長選舉？今（6）日有媒體追問台北市長蔣萬安，會不會覺得可能留不住李四川？蔣萬安說，大家一定要相近「萬安緊抱」的力量跟魅力。

蔣萬安昨率市府團隊視察內湖區雨水下水道系統維護作業，與李四川等人一起換裝道下水道視察；李四川換裝前受訪說，這是他的工作，雨季看雨水下水道、平常看污水下水道，過去在新北、高雄、台北，都是他的工作。

有媒體接著問「會不會去新北市換個身分看下水道」？李四川笑說，「怎麼又談2026」，直言那是很久以後的事；而且他在新北也看了好多下水道了，從工務局長、副縣長到副市長都去看過，「但是那個『大人』不能去做啦」！他認為，外傳侯友宜「排川」是「沒有的事啦」，台灣是民主的社會。

至於侯友宜在市政總質詢答詢國民黨議員接班人條件時說「一定要熟悉市政專業」，李四川說，按這說法，「我應該比所有的人更熟悉新北市」，因為他當過局長、副縣長，還從台北縣做到新北市。

這句話也引起聯想，蔣萬安今天出席勞動安全獎頒獎暨表揚活動，被問到會不會有可能留不住李四川時說，李四川昨天跟他一起去視察雨水下水道，還特別跟他說，下一次要視察下水道也要跟他一起，所以「你們一定要相信『萬安緊抱』的力量跟魅力」。

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