為錢掐死馬國女大生嫌犯陳柏諺改口認罪 今二審仍判無期徒刑

男子陳柏諺為近10萬元債務掐死馬國女大生，一審被判無期徒刑，被害人父母請求判死刑，陳男二審時改口認罪，請求輕判，高院今仍判陳無期徒刑。（記者楊國文攝）

2024/06/06 10:38

〔記者楊國文／台北報導〕我國籍男子陳柏諺被控為討債掐死馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，但陳男辯稱2人是「謀為同死」，他是受蔡女之託，將她殺害，士林地院認定陳男說詞不實，而是為金錢糾紛殺害蔡女，依殺人罪判無期徒刑；高等法院審理時，陳男翻供改口認罪，坦承為索討9萬9999元而殺害蔡女，還痛哭失聲請求輕判15年徒刑，並請求與被害家屬和解，但女大生父母拒絕和解，和檢方均請求判陳死刑。高等法院認定陳殺人罪嫌重大，今仍判無期徒刑，可上訴。

在押的陳男今不願意出庭聆判。

檢警調查，陳柏諺追蹤馬國女大生蔡女Instagram且密切聯繫，前年10月13日上午10時許，陳男赴蔡女北市士林區的租屋處，要求返還先前轉帳給她的9萬9999元；陳遭拒後發怒，單手持玩偶抱枕悶住蔡女的眼睛，另一手掐住蔡的脖子，見蔡已無法言語，仍不肯鬆手，最終導致蔡死亡。

陳男返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即找警方赴租屋處，見躺在床上的陳男身旁有藥物散落，員警詢問「發生什麼事？」陳男回「我殺人了」，全案曝光，士林地檢署偵結，依殺人罪起訴陳男。

士林地院審理時，陳男否認殺人犯行，辯稱是受託蔡女之託將她殺害，且兩人是「謀為同死」，請求免刑。

士院審理認為，蔡女對未來仍有規劃，也期待學習、接觸新事物，陳男辯詞違反常情，而且蔡女沒寫下任何遺書、自殺計畫等足以顯示有輕生念頭的跡證。另外，依兩人的IG對話記錄，可知陳男並不認同蔡女的金錢觀念，對蔡花錢方式頗感壓力，加上陳男到案後數度稱「為了取回9萬9999元被拒，才結束蔡女性命」，認定陳是為錢結束蔡的性命。

士院認定蔡男並非真心悔悟，故即便符合自首要件也不予減刑，依殺人罪量處無期徒刑。

高院提訊在押的陳男審理時，陳當庭大翻供，稱一審所謂「謀為同死」並非實情，是為了討回9萬9999元而殺害蔡女，而且是「故意殺人」，但突然哽咽、甚至痛哭失聲說，「我很後悔」，他應符合自首，請求減刑，並請法官考量認罪的犯後態度及和蔡女父母和解意願，請求輕判有徒期刑15年，讓他能在父母有生之年能夠孝順他們，並請求法官居中調解。

不過，檢方指控陳男一審否認殺人，惡性重大，上訴高院後，竟完全改口認罪，請求輕判，並無悔意，仍請求判死刑；蔡女父母的委任律師稱，家屬沒有意願和解，建請高院判陳死刑。

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