「鮮乳」真的「鮮」？ 專家這樣說

台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝指出，殺菌加工工法不同，是影響乳品保存方式及期限的關鍵，口感上也會有所不同，但營養差異不大。（記者邱芷柔攝）

2024/06/05 16:11

〔記者邱芷柔／台北報導〕紐西蘭的液態乳明年起可零關稅輸入到台灣，食藥署今（5日）預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，針對保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，不過國內酪農憂心，「鮮乳」二字恐不利消費者辨識。食藥署表示，「鮮乳」的定義是以生乳為原料，經加溫殺菌後冷藏供飲用，且乳含量為100%，因此採納農業部建議的「長效鮮乳」提案，預告期間會蒐集各界意見，作為新規修正參考。

紐國鮮乳保存期限可達90天，是國產鮮乳的6倍，引發「鮮」乳疑慮。食藥署副署長林金富指出，根據農業部建議，針對效期較長的鮮乳可標示為「長效乳」或「長效鮮乳」以利區別，經考量「鮮乳」的定義，因此採用「長效鮮乳」提案；草案預告評論期為60天，將廣蒐各界意見，作為草案修正參考。他也提到，除商品名稱外，食安法規定需清楚標示來源國別，也可供消費者選購時參考。

市面上牛乳產品百百款，台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝指出，殺菌加工工法不同，是影響乳品保存方式及期限的關鍵，口感上也會有所不同，但營養成分差異不大，而無論是「鮮乳、長效鮮乳或保久乳」，一旦開封就要冷藏，且建議要在7天內喝完。

陳明汝說，「鮮乳」殺菌方法主要有低溫長時間殺菌、高溫短時間殺菌、超高溫短時間殺菌三種；國內約有9成以上的鮮乳，都是採攝氏超過100度、約10秒的超高溫短時間方式殺菌，其保存期限約14天，而低溫長時間殺菌的留菌數較多，像是台大農場鮮乳只有8天的保存期。

「長效鮮乳」則通常使用100度以上的超高溫殺菌法，且殺菌時間較長，並在幾乎無菌的環境下填充，加上全程冷藏，因此可存放較長時間；至於「保久乳」是以超過100度的高溫加上超過大氣壓力的高壓方式「滅菌」，並在無菌環境下充填，即可常溫保存。

陳明汝說，「滅菌」溫度會高於「殺菌」，使用的溫度越高口感就會越黏稠；酪蛋白占牛乳成分達80%以上，加熱到攝氏300、400度也不會變，不過高溫加熱會導致免疫球蛋白或乳鐵蛋白失去功效，但喝牛奶的主要在於攝取其蛋白質和鈣質，因此營養價值差異不大。

殺菌加工工法不同，是影響乳品保存方式及期限的關鍵。（食藥署提供）

食藥署指出，國內乳品種類多元，消費者可依需求選購。（食藥署提供）

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