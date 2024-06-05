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點出台灣婦女就業、經濟平等問題 陳菊：盼克服困難、落實CEDAW

人權會主委陳菊今日出席2024婦女就業與經濟國際論壇。（記者林哲遠攝）

人權會主委陳菊今日出席2024婦女就業與經濟國際論壇。（記者林哲遠攝）

2024/06/05 13:23

〔記者林哲遠／台北報導〕為落實消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW），國家人權委員會今日舉辦「2024婦女就業與經濟國際論壇」，邀請國際人權學者、國內NGO與政府機關做政策法規交流。人權會主委陳菊表示，近年台灣已廢除「刑法」通姦罪、同性婚姻合法化、修正性別暴力防治法規等，但仍有停滯不前的瓶頸包含婦女就業、經濟平等、婚姻家庭制度等問題，盼能克服困難、落實CEDAW。

陳菊致詞時表示，今天邀請到國際在專業領域上備受敬重的專家，以色列巴伊蘭大學教授Ruth Halperin-Kaddari、芬蘭漢肯經濟學院教授Niklas Bruun。聯合國大會在1979年通過消除婦女一切形式歧視公約（CEDAW）今年剛好是45週年，全世界超過9成國家都承認CEDAW人權標準，例如蒙古通過「性別平等法」、南非「家庭暴力防治法」、摩爾多法「反人口販運法」等。

陳菊指出，CEDAW是台灣最早嘗試建立報告的機制，1980年代後期婦女團體在華西街頭發動反雛妓遊行，當時她剛出獄也參與了這項救援雛妓的運動，印象相當深刻且感動。1990年代台灣婦運推動一系列民法修法運動，扭轉父權獨大的家庭制度，催生多部性別暴力防治法。

陳菊續指，2000年她擔任行政院勞委會主委，與立法院共同努力促進「兩性工作平等法」在2002年修法通過。2009年台灣首次針對CEDAW提出國家報告，開始台灣模式的人權公約至今已15年，由於台灣早期戒嚴體制、特殊國際處境，不熟悉國際婦女人權法典，但因為本土婦女運動的努力，成為台灣引進CEDAW的規範與基礎。

陳菊說，台灣完成4次CEDAW國家報告審查，是所有人權公約中最多的。近年台灣已廢除「刑法」通姦罪、同性婚姻合法化、成立人權會、修正性別暴力防治法規等，但仍有停滯不前的瓶頸，譬如婦女就業、經濟平等、婚姻家庭制度等問題，希望能在本次論壇聚焦討論，如何克服困難、落實CEDAW，是慶祝CEDAW通過45週年最好方式。

陳菊強調，人權和性別平等已經是普世價值，但永遠需要透過在地實踐、世代接力、永不放棄，才能捍衛台灣民主自由和性別平等，人權是永遠的追求，人權會將持續與民間合作，共同努力。

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