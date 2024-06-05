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國民黨會暫緩推花東三法 李彥秀：朱立倫說已經被黑了很難去推

國民黨文傳會主委李彥秀。（資料照）

國民黨文傳會主委李彥秀。（資料照）

2024/06/05 13:07

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對花東三法是否要在7月16日前通過，立法院國民黨團總召傅崐萁昨天態度出現轉圜。國民黨文傳會主委、立委李彥秀今天接受媒體人黃暐瀚專訪時爆料「國民黨主席朱立倫私底下說：『花東三法已經被黑了，很難去推』」；目前國民黨沒有共識，會暫緩推動此案。

李彥秀表示，這兩天黨團開會討論，大家有不同的意見，傅崐萁的結論是，所有黨團要過的法案，他都會尊重大家的意見，如果大家有不同的意見，優先順序可以暫做調整。李彥秀強調，每一個法案都是，也就是每一個法案大家都要有共識。

李彥秀表示，花東三法昨天無論智庫，還有其他立委有提出來，在財務、工程和環評這三大前提之下才能進行，所以傅崐萁也說了：「沒關係，可以先排交通委員會，先有公聽會，有專家學者來背書，如果專家學者覺得不可行，是否三條都不可行？或是在哪個時間點可行，或是國家財務可行後，例如花蓮快比較有共識，是否可以先做。」

「朱立倫私底下說，花東三法已經被黑了，很難去推」，李彥秀表示，這是他們在討論針對外界的說法。但他說，主計處沒有完整評估就直接說這是2兆預算，對花蓮人也不盡公平。

李彥秀表示，無論是行政院、交通部的說法還是傅崐萁的想法，都需要更多討論和理論基礎；而如果要詳細的討論，7月16日是不是一個好的時間點，現階段包括立法院長韓國瑜也講說所有的法案希望都經過委員會，大家都要有共識，黨團這兩天也說不要硬急著推。

李彥秀說，看起來花東快是比較可行的，是不是大家心平氣和討論，給花蓮人一條回家安全的路。

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