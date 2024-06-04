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2警涉收賄包庇應召集團 松山分局：全力配合司法調查

松山分局晚間表示，初查兩員在2017年疑偵辦案件不當，致員警住處及辦公處所遭搜索，分局將全力配合司法調查，從嚴追究相關考監行政責任。（資料照）

松山分局晚間表示，初查兩員在2017年疑偵辦案件不當，致員警住處及辦公處所遭搜索，分局將全力配合司法調查，從嚴追究相關考監行政責任。（資料照）

2024/06/04 19:19

相關新聞請見︰

涉包庇應召集團 檢調搜索約談北市松山分局2警

〔記者姚岳宏、陳彩玲／台北報導〕台北市警察局松山分局轄下2派出所今遭搜索，2名員警被帶走，目前人在調查局北部機動工作站偵訊，檢調初步查出，2員警涉嫌收受賄賂及不正利益，包庇松山區某應召集團，松山分局晚間回應，初查兩員在2017年疑偵辦案件不當，致員警住處及辦公處所遭搜索，分局將全力配合司法調查，從嚴追究相關考監行政責任。

據了解，兩名員警皆年約50歲，從警都近30年，平日負責派出所專案，爭取刑案績效，表現不惡，松山分局表示，將持續清查，如有員警涉案會依法嚴處，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，徹查到底，以維警譽。

據了解，陳員在2017年至2024年間，涉嫌多次收受應召集團丘姓男負責人賄賂、不正利益，將警方查緝及臨檢等訊息，提早告知丘男，此外，還幫車行友人查車籍和前科資料，曾和陳員同派出所的孫姓警員也疑似涉案。

台北地檢署檢察官唐仲慶今指揮調查局北部地區機動工作站、內政部警政署政風室、台北市警局、台南市警局，兵分12路，前往松山分局轄下2間派出所等處搜索，並約談孫、陳及業者等8名被告，全案朝違反《刑法》洩密、《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪偵辦。

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