立院三讀》原民保留地禁伐補償金每公頃增至6萬 每2年依CPI成長率調整

立法院院會議程4日排審「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，今日三讀完成修法通過，院長韓國瑜敲下議事槌。（記者廖振輝攝）

2024/06/04 16:27

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今（4）日就「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正案」上演表決大戰，該案雖有排擠原民會其它預算的疑慮，最後藍白陣營、民進黨原民立委伍麗華、陳瑩皆投下贊成票，最後法案仍三讀通過。根據三讀條文，從明年開始，禁伐補償金從現行的每年每公頃3萬元提高至6萬元，且每兩年參照CPI成長率調整一次。

「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」於104年12月三讀通過，明定105年起，每年每公頃發給補償費2萬元，106年後再提高至3萬元，不過多名原民立委認為，該額度已無法衡平物價與原住民生計，因此今年4月於內政委員會主張提高補償金至5萬或6萬元；原民會說，由於預算涉及國家整體預算籌編，加上適逢新舊內閣交接，因此該案最後保留送朝野協商。

立法院長韓國瑜今天下午召開黨團協商，原民會主委曾智勇於會中表示，原民會明年預算約為125億元，若補償金從3萬元調升為6萬元，這筆支出將會佔整體預算的20%，再加上70％的法律義務支出，這代表僅剩下10%的預算可以照顧族人，也影響後續業務。

主計總處副主計長陳慧娟也說，原民會114年較113年增加15億，若補償金從增至6萬元，增加20多億元會「吃掉」原先增加的預算。她也指出，若以原民會的預算推估，額度調整空間非常小，同時也擔心會有援引比照的問題，如農業部的造林獎勵是每公頃3萬元、經濟部的植樹保林獎勵是2到4萬元，「因此若禁伐補償金調高為6萬元，這會有連動效應」。

無黨籍原民立委高金素梅表示，104年禁伐補償金三讀通過時，也沒有行政院版本，「難到這八年發放補償金是違法發放嗎？」。她強調，前行政院長陳建仁日前答詢曾表示，該案若經立法院三讀通過後會去找預算，現在卻說增加25億元會排擠原民會預算，「行政院、主計總處應該要去找財源，而且才多25億，會如何影響中華民國的財源？」

民進黨立委吳思瑤表示，政府整體財源有限，應考量補償金加碼、加倍是否會造成其他負面衝擊；同時也應考量各部會衡平性能否一致，農業部造林獎勵每年每公頃3萬元、經濟部的植樹保林獎勵每年每公頃是2到4萬，「若原民保留地禁伐補償金增至6萬，公平性、衡平性何在」？

三讀通過條文明定，從114年起，禁伐補償金額度從每年每公頃新台幣3萬元調升至6萬元，且每兩年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布之最近一年消費者物價指數較前次調整之前一年消費者物價指數成長率公告調整之，但成長率為零或負數時，不予調整。

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