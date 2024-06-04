盼中國找回自由記憶 卓榮泰：我們會繼續記得六四

行政院長卓榮泰今日指出，我們會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是我們不斷追求、努力堅持的生活方式。（圖擷取自卓榮泰臉書）

2024/06/04 12:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕六四事件屆滿35週年，中國政府至今未對鎮壓民主學潮的國家不法行為有所反省。行政院長卓榮泰今日強調，我們會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號。

卓榮泰在臉書發文指出，台灣也曾經走過威權的時代，在幾代人的努力下，我們把被遺忘的日子找回來，也把被遺忘的名字一個個記起來。

卓榮泰提到，我們會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是我們不斷追求、努力堅持的生活方式。

卓榮泰說，即便道路艱辛、但絕不孤單，台灣會和所有懷抱相同理念的人們站在一起。期望有一天，世界上的每個角落都找回自由的記憶。

陸委會表示，北京當局在推動「全面深化改革」、「讓人民過上更好的日子」的同時，也應勇於面對「六四事件」歷史事實，以更為柔軟、開放的態度，包容不同的意見與主張，認真傾聽來自廣大基層人民渴望追求自由、民主生活方式與公民權利的心聲，以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此方是長治久安的現代化途徑。

陸委會強調，兩岸關係的本質就是制度與生活方式之爭，而民主、自由、和平等普世價值，則是兩岸人民拉近心靈距離的關鍵元素。兩岸應該透過善意互動與對話，創造未來無限可能性。

陸委會指出，我們希望北京當局尊重台灣人民對於民主自由體制及生活方式的堅持，並理解台灣民主制度的實踐經驗是兩岸共同的珍貴資產。

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