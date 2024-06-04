台北國際龍舟賽6/8見 水門管制措施一次看

台北國際龍舟錦標賽將於6月8日至10日於基隆河大佳段河道迎風碼頭登場，賽事期間大佳河濱公園7號至10號水門進行交通管制。（圖由台北市體育局提供）

2024/06/04 12:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北國際龍舟錦標賽將於6月8日至10日於基隆河大佳段河道迎風碼頭登場，台北市體育局今（4日）表示，為維護交通秩序與賽事安全，大佳河濱公園7號至10號水門於賽事期間上午7點至下午6點交通管制；此外，賽會也於捷運圓山站規劃「龍舟專車」接駁，歡迎民眾多加利用。

體育局表示，8日至10日針對水門的交管措施為：濱江街7號及林安泰古厝旁10號水門開放一般小型車進出；7號水門近大直橋下、堤外近9號水門處均設管制點，車輛須憑賽事通行證才能進出；8號水門則僅供行人及腳踏車通行。該局提醒，管制範圍內，車輛請依現場員警及管制設施引導停放、通行。

而賽事期間，大佳河濱公園內小型車、大客車停車區域亦一併管制，沿線道路禁止臨時停車路段，交通警察大隊將派員加強違規拖吊。

此外，賽事期間也規劃132路「龍舟專車」，起訖站為捷運圓山捷運站至大佳河濱公園，以1段票收費，首班車上午8點從捷運圓山站1號出口玉門街發車，末班車下午6點自大佳河濱公園發車，班距約15至30分鐘，視人潮情況滾動增班。

管制區域內原路線公車市民小巴9，則將於活動期間配合取消停靠「九號水門」（返程）、「八號水門」（往程）及「大佳河濱公園」等站點。

台北國際龍舟錦標賽賽事期間，市府也於捷運圓山站規劃「龍舟專車」接駁。（圖由台北市體育局提供）

台北國際龍舟錦標賽將於6月8日至10日於基隆河大佳段河道迎風碼頭登場，賽事期間大佳河濱公園7號至10號水門進行交通管制。（圖由台北市體育局提供）

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