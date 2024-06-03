黃仁勳挺台中國官媒噤聲 莎莉夫人：輝達強到連中共都有所求

輝達執行長黃仁勳近日來台掀起一陣旋風，相關話題不斷。（資料照）

2024/06/03 17:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀關注，不僅接受採訪時直言「台灣是非常重要的國家」，昨（2日）晚在台大的演講更透過各大外媒鏡頭讓世界再次看見台灣。儘管黃仁勳挺台金句連發，中國小粉紅崩潰歸崩潰，卻也不敢發動抵制，中官媒也全部噤聲，不敢多加譴責。對此，資深媒體人張宣宜（莎莉夫人）直言，「這說明了黃仁勳及他所代表的輝達強大到連中共都對他有所求！」

莎莉夫人今天（3日）透過臉書分享自己對於近日有關黃仁勳新聞熱潮的感想，「那些在短影音影片裡開名車、把名牌穿在身上，為了顯示自己有錢，乾脆把大把現鈔拍給大家看的人，身價是自己算出來。做直銷的人，十之八九都是自己算身價的人，他們出場炫富的方式和基本道具都一樣，就是衣服名牌Logo越大越好、鑽石翡翠黃金戴身上，1分鐘內昭告天下：老子（老娘）年收入多少。」

「而真正有錢人的身價，是別人算出來的。身價破兆且有智識的人，不會描繪美好的物質生活給旁人看，因為他們的日常可以很尊貴，也可以選擇樸實。無論是在財富或心靈上，他們是真正自由的人，不活在別人羨慕的眼光中，更不活在別人的評價裡。」

接著她提到黃仁勳「明目張膽」挺台卻不見中國官方有意見的事，「黃仁勳公開稱讚台灣是很棒的國家，中共官方直到現在沒有出聲批判、制裁黃仁勳。他們敢點名「懲罰」劉寶傑及其他名嘴，卻『不敢』動黃仁勳，這說明了黃仁勳及他所代表的輝達強大到連中共都對他有所求。恃強凌弱、一切以『有沒有利用價值』做為行為準則的人（或國家），是標準的勢利眼，千萬不能做朋友。」

另外針對有部份網友對黃仁勳酸言酸語、批評大讚黃仁勳的人是「造神」，莎莉夫人表示，「黃仁勳對台灣友善，還是有人看他不順眼。我看到有人在新聞下方留言說『愛台灣就放棄美國籍，把輝達遷到竹科啊！逛逛夜市、嘴巴說說就叫愛台灣，笑死人！所有台獨份子都有外國護照，中共打台灣的時候，他們根本不在台灣。』有些人就是沒本事活出更好的自己，只能使勁全力對別人潑髒水、企圖把別人拉下來。 」

莎莉夫人直言，「黃仁勳是美國籍，但他沒有忘本，這點比拿著台灣護照、在台灣居住長大卻批評台灣舔共的人好太多了。任憑你怎麼批評黃仁勳，對他一點影響都沒有，所有的批評只能顯示自己的不堪和蒼白。」

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