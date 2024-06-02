柯文哲任內廣慈社宅D區電梯全故障 陳怡君：拿住戶生命安全開玩笑

民進黨台北市議員陳怡君批評，廣慈D區社宅電梯因積水全數故障，可能影響住戶緊急逃生。（民進黨台北市議員陳怡君提供）

2024/06/02 17:41

首次上稿17:09

更新時間17:41（新增住都中心回應）

〔記者詹湘淇／台北報導〕各地受鋒面影響持續降雨，民進黨議員陳怡君指出，前台北市長柯文哲任內規劃的廣慈博愛園區D區社宅4部電梯都因積水停電，且社宅外走廊有多灘積水，且要先等電梯內積水乾涸、廠商調貨完成、確認電梯內部安全後才能啟動修復作業，嚴重影響緊急逃生，「根本就是拿住戶的生命安全在開玩笑。」住都中心表示，將盡力於明日恢復電梯運作，並於明早辦理會勘以釐清與檢討改善措施。

陳怡君說明，廣慈社宅是前市長柯文哲耗資182億元的政績，D區社宅規劃地上27層，地下4層，租金價格從13300元至32600元，共居住522戶，還能眺望101美景，環境十分優美，但連日大雨卻使4部電梯因積水全面故障，連住家外走廊也出現多處不明積水。陳怡君質疑，市府當時是怎麼驗收工程的？究竟是設計不良導致大雨易造成電梯進水，還是電梯工程出現瑕疵？並呼籲台北市長蔣萬安逐一檢驗柯文哲規劃社宅的多處瑕疵。

陳怡君指出，中央氣象署已公告未來一週皆會持續降雨，但據她了解，廣慈社宅D區的電梯要修復完成，需經廠商調貨、確認電梯內部安全，至少要先等電梯的水乾才能維修，一來一往就要好幾天，造成住戶的困擾及損失。

陳怡君表示，社宅電梯怎麼可以一次全部故障？若有住戶需要緊急就醫，根本是拿住戶的生命安全開玩笑。陳怡君也說，廣慈社宅D區電梯故障使住戶十分困擾，高樓層住戶只能爬樓梯回家，若明日上班日還未修復，住戶們全都得揮汗如雨爬樓梯，簡直就是「耍人社宅」。

台北市住宅及都市更新中心表示，有關廣慈二區因進水導致電梯無法運作一事，住都中心已責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理。目前已使用大型風扇加速風乾，將盡速清乾後進行檢修，將盡力於明日恢復電梯運作，並於明早辦理會勘以釐清與檢討改善措施。

前台北市長柯文哲任內規劃廣慈博愛園區D區社宅，緊急用電梯因積水全數故障。（民進黨台北市議員陳怡君提供）

廣慈博愛園區D區社宅電梯因積水故障，民進黨台北市議員陳怡君透露，距離電梯修復完畢可能要耗費數天。（民進黨台北市議員陳怡君提供）

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