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北市「數位轉型導入計畫」開放申請 最高20萬輔導經費

台北數位企業發展中心辦理2024年「數位轉型導入計畫」，即日起至4月30日開放申請。（台北市產發局提供）

台北數位企業發展中心辦理2024年「數位轉型導入計畫」，即日起至4月30日開放申請。（台北市產發局提供）

2024/04/02 17:57

〔記者楊心慧／台北報導〕為協助台北市企業實踐轉型目標，台北數位企業發展中心辦理2024年「數位轉型導入計畫」，即日起至4月30日開放申請，台北市產業發產局表示，設籍台北市的中小企業，最高可領20萬元輔導經費，並安排專家顧問陪跑5個月，給予數位轉型策略建議與分析，助力企業開創全新藍圖，提升競爭力，歡迎企業把握機會踴躍提案。

台北市產業發展局長陳俊安表示，AI新興科技迅速發展，為產業帶來前所未有的機遇與變化，進入創新驅動的時代，北市府近年積極推動數位轉型，去年成立「台北數位企業發展中心」一站式服務，透過辦理「數位轉型導入計畫」，成功輔導至少19家中小企業實踐導入數位服務解決方案及創新，有助企業加速轉型進程，邁向產業數位生態圈發展。

為鼓勵台北市中小企業勇於邁開轉型步伐，台北數位企業發展中心今年「數位轉型導入計畫」徵案包含「網路商務」、「數位客服」、「行銷推廣」、「內部管理」、「數據決策」、「製造營運」等6大數位應用領域，由企業搭配資訊服務業者提出申請，依計畫導入效益及可行性進行評估，最終入選企業最多可獲得20萬元輔導經費。

產發局說明，執行過程中將安排專業學者擔任陪跑顧問，針對企業痛點與需求，提供專業建議，讓企業得以更加長遠地思考數位發展策略。歡迎台北市有需求、有想法的企業踴躍提案，受理時間至4月30日止。

產業局補充，台北數位企業發展中心接下來將推出多項培訓課程及活動，若想知道更多產業數位轉型相關訊息，可上「數位企業@Taipei」官方LINE帳號或鎖定「台北數位企業發展中心」官網。

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