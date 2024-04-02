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北市連爆食物中毒 簡舒培：無能萬安讓市民不心安

台北市議員簡舒培。（資料照）

台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/04/02 16:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寶林茶室疑食物中毒案，台北市政府今召開記者會說明，衛生局3月24日前往現場採集包括刀具、砧板、廚師手部跡證檢體當中，檢驗米酵菌酸呈陽性，外界質疑為何第一時間不將食材帶回檢驗。對此台北市議員簡舒培表示，寶林茶室後衛生局反應繼續慢半拍，食安問題連環爆，無能的萬安讓台北市民不心安！

簡舒培在臉書PO文表示，截至目前為止，寶林茶室食物中毒事件已通報31例，其中2人死亡、7人住院中，案件還在調查中，台北市卻又爆出疑似食物中毒，但台北市衛生局竟然「又」沒帶回食材檢驗，在連續兩起的食安案件裡，反應全都慢半拍！

簡舒培指出，台北市衛生局3月28日接獲通報，4名消費者到中山區的藏壽司用餐，餐後3人起紅疹、1人腹瀉，還有嘔吐、噁心症狀，衛生局當天前往稽查，竟然又是僅採集環境檢體，發現洗手區垃圾桶非腳踏式蓋子、未立即出示作業人員健康檢查、煮飯機邊框有髒污、冰淇淋機後方排風口髒污等4項環境缺失並要求限期改善，但還是沒有帶回最重要的食材，同樣的錯誤再次發生。

簡舒培直言，連續兩起疑似食物中毒案件，台北市衛生局都沒有在第一時間帶回食材檢驗，不僅使得對寶林茶室案的後續調查變得更加困難，在短時間內發生的藏壽司案裡，竟然又犯下一樣的錯，這已經不只是「螺絲鬆了」，而是根本「沒有螺絲」！蔣萬安出事不是甩鍋中央就是跟中央要資源，自身卻毫無任何執行能力，把資源最豐富的台北市硬生生搞成了第三世界，讓台北市民萬事不安！

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