今明天氣穩定爆熱 清明連假前鋒面接近攪局

清明連假將至，中央氣象署預報指出，今（2日）環境偏南風，各地晴朗穩定，高溫都來到30度以上，南部部分近山區更發布高溫燈號，衝破36度，包含台南市、高雄市等，明天也將跟今日類似。（氣象署提供）

2024/04/02 12:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕這禮拜清明連假將至，中央氣象署預報指出，今（2日）環境偏南風，各地晴朗穩定，高溫都來到30度以上，南部部分近山區更發布高溫燈號，衝破36度，包含台南市、高雄市等，明天則與今天類似，且水氣少只有中午過後的近山區有零星陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今、明2日天氣穩定，一直到清明連假的前2天，也就是4日、5日，開始有鋒面漸漸接近台灣，但沒有明顯南壓，屆時天氣大概是北部雲量增多，偶而短暫陣雨，東南部仍還是偏暖熱，山區可能以一點降雨，但不明顯。

但到6日（週六），明顯水氣增多，加上鋒面南下，黃恩鴻提醒，此時台灣的天氣開始轉為不穩定，並且當天越晚越不穩，並開始降雨，此變化中部以北較為明顯，而到7日、8日的降雨將更明顯，全台各地都有短暫陣雨，降雨機率也高，中部以北更有對流不穩定的強降雨，包含陣雨跟雷雨發生。

至於氣溫方面，黃恩鴻說，因後續沒有冷空氣來台，各地雖然在這波鋒面帶來降雨，可能白天高溫略降，使炎熱不至於到36度，但低溫沒有變化。

氣象署提醒，清明連假前，金門、馬祖容易有誤，而在3日台東恐有焚風發生，並因吹西南風影響，沿海地區風大，連假則天氣多變。

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