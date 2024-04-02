籲柯建銘找回初衷！ 3藍委提案民進黨團國會改革2016年版本

國民黨立委羅智強、葉元之、廖偉翔召開「協尋柯建銘，國會改革在等你！」記者會。（記者劉信德攝）

2024/04/02 13:46

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院藍、綠黨團近日針對「國會改革」法案各自版本進行政治攻防。面對民進黨團總召柯建銘抨擊藍委提案內容「毀憲亂政」，國民黨立委羅智強、葉元之、廖偉翔今（2）日召開記者會，要求柯建銘及民進黨立委，能夠回憶起2016年以前的民進黨主張，找回自己的初衷跟良心，他們已經共同提案民進黨2016年的國會改革法案版本，讓民進黨無法逃避。

羅智強指出，民進黨過去主張國會改革，時任綠委賴清德曾在2009年連署提案，認為「依憲法法理，立委確實有職權需求，要求政府據實提供相關文件跟資料」，顯示「國會聽證調查權」的重要性。現任民進黨立委，除新科外，有84%的委員曾經提案或連署國會改革法案。

羅智強表示，希望綠委能鼓起勇氣，秉持初衷、找回良心，來勇敢反抗現在的柯建銘，大聲說出國會改革不是違憲亂政，柯建銘現在聲稱行政機關藐視國會或提供虛假資料最多只能科處罰鍰，但實際上過去包括前綠委林佳龍、蔡同榮就提案過需負刑事責任，可判徒刑的法案。

民進黨目前的反對言論，都是在抨擊過去的自己。羅智強說，自己跟葉元之、廖偉翔，已經共同提案民進黨2016年的法案版本，讓民進黨無法逃避，必須回應人民對國會改革的期盼，希望屆時在法案審查時，民進黨不要連自己的法案都反對。

葉元之則提到，民進黨現在不只是不支持，反而還拼命阻撓國會改革的進程，不斷用抹黑的方式，指支持國會改革是邪惡的一方，國民黨會發揮立法委員的職能，全力來達成國會改革，難道民進黨執政的情況下，一再以「秘密」為由，將所有不願意被民眾發現的事情，全部隱藏起來，難道這就是民進黨所希望看見的民主制度嗎？

廖偉翔抨擊，現在的民進黨如同動漫角色「綠惡魔」具有雙重人格，現在忘記當任在野黨時期的主張，還說當時只是為了政治攻防，面對國去主張完全是選擇性失憶，柯建銘說國會改革是過度擴張立法權，可是人民看到的卻是五權失衡，賴清德愛將陳宗彥接受性招待卻能全身而退，過去八年的國會完全淪為行政單位的附庸，失去監督制衡的能力，甚至出現官員不斷用實問虛答、裝傻說謊的情況。

面對媒體提問，行政院副秘書長何佩珊在司法與法制委員會認為，釋字585號中有提及立法院的裁罰是違憲，羅智強回應，何完全體現民進黨的囂張蠻橫，不只胡亂解釋憲法，更不聽主席勸阻，不尊重憲政運作。事實上，在釋字585號中，就有明文提到違反調查義務得予處罰，至於如何處罰則須依據法律規範，何佩珊完全驗證國會改革的必要性。

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