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寶林案4人仍在加護病房 台北市社會局：將支應洗肝費用

北市社會局表示，有家屬曾反映洗肝費用龐大，且健保未給付，相關費用社會局都會支應。（記者田裕華攝）

北市社會局表示，有家屬曾反映洗肝費用龐大，且健保未給付，相關費用社會局都會支應。（記者田裕華攝）

2024/04/02 11:41

〔記者蔡思培／台北報導〕寶林茶室疑食物中毒案已發生一週，由於中央公布饒河店用餐2名個案人體米酵菌酸檢驗陰性，台北市今天將案例下修為19例，但仍有4人在加護病房。北市社會局表示，有家屬曾反映洗肝費用龐大，且健保未給付，相關費用社會局都會支應。

台北市長蔣萬安今上午與市府各單位舉辦寶林案進度更新記者會。社會局長姚淑文表示，將持續關懷病患與家屬，其中一位外籍受害者其家屬來台探視的機票與食宿費用，社會局都會支應。姚表示，有家屬曾反映洗肝費用龐大，且健保未給付，相關費用社會局都會支應，讓醫療團隊盡全力幫忙。

蔣萬安也說，昨天已探視家屬表達關心，市府也有提供協物，包括社會局社工、法律諮詢、支付醫療費用，希望讓家屬先安心、醫療團隊全力救治，蔣希望民眾一起為病患集氣，市府會一直掌握家屬心聲。

至於後續保險理賠，法務局長連堂凱說，責任險的前提是確認責任，3月24日採證已可將寶林與受害者身上病菌連結，會聯繫保險公司先討論醫療費部分，並與衛生局對接；每個人的人身傷亡金額則尊重家屬。

媒體也關心，既然廚師手部驗出米酵菌酸，目前能否確認此案為食物遭汙染案件，不過陳彥元說，相關報告可能與檢調相關，訊息不便揭露，需要檢調允許才可發言。

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