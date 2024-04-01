為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市漢來飯店「島語自助餐」疑食物中毒 一家6口上吐下瀉3人急診

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

2024/04/01 17:00

〔記者蔡思培、郭宣暄／台北報導〕台北市寶林茶室食物中毒風暴尚未平息引發食品安全關注，台北市漢來大飯店「島語自助餐」也疑似發生食品中毒。有民眾一家六口3月30日用餐後，當天下午陸續出現上吐下瀉，3人晚上至醫院掛急診。台北市衛生局已到場稽查並採檢人員、環境檢體，衛生局也發現業者有央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔等缺失，若未限期改善將開罰。

記者詢問自助餐餐廳，公關窗口表示應是個案，已一一致電關心同餐期間用餐顧客，目前沒有其他組顧客反映有身體不適，今天關心該組客人時，對方也表示醫院要求他們再次回院檢查，確認是否為食物中毒。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，3月31日接獲醫院通報南港某自助餐廳有疑似食品中毒事件，已立即派員稽查，現場已無同批食餘，但也採集3件工作人員手部檢體、烤鴨刀具、砧板、生魚片刀具、砧板、牛排夾子等5件環境檢體。

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔，已要求4月8日前改善，若複查不合格將依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬到2億元罰鍰；若後續檢體驗出病原菌，開罰6萬到2億元罰鍰。

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寶林茶室案 緯創軟體員工用餐後食物中毒
2024/04/01 16:30

寶林茶室案 緯創軟體員工用餐後食物中毒
新安東京保險有涵蓋寶林茶室 北市法務局長：先釐清責任再理賠
2024/04/01 16:10

新安東京保險有涵蓋寶林茶室 北市法務局長：先釐清責任再理賠

環保節能拿補助！超前2025能效
寶林其餘3分店也欠保 北市府共開罰100萬元
2024/04/01 14:27

寶林其餘3分店也欠保 北市府共開罰100萬元
漢來美食6餐廳進駐台北漢來飯店 明年可挹注11億營收
2023/10/06 17:58

漢來美食6餐廳進駐台北漢來飯店 明年可挹注11億營收

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播