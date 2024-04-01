北市漢來飯店「島語自助餐」疑食物中毒 一家6口上吐下瀉3人急診

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

2024/04/01 17:00

〔記者蔡思培、郭宣暄／台北報導〕台北市寶林茶室食物中毒風暴尚未平息引發食品安全關注，台北市漢來大飯店「島語自助餐」也疑似發生食品中毒。有民眾一家六口3月30日用餐後，當天下午陸續出現上吐下瀉，3人晚上至醫院掛急診。台北市衛生局已到場稽查並採檢人員、環境檢體，衛生局也發現業者有央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔等缺失，若未限期改善將開罰。

記者詢問自助餐餐廳，公關窗口表示應是個案，已一一致電關心同餐期間用餐顧客，目前沒有其他組顧客反映有身體不適，今天關心該組客人時，對方也表示醫院要求他們再次回院檢查，確認是否為食物中毒。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，3月31日接獲醫院通報南港某自助餐廳有疑似食品中毒事件，已立即派員稽查，現場已無同批食餘，但也採集3件工作人員手部檢體、烤鴨刀具、砧板、生魚片刀具、砧板、牛排夾子等5件環境檢體。

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔，已要求4月8日前改善，若複查不合格將依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬到2億元罰鍰；若後續檢體驗出病原菌，開罰6萬到2億元罰鍰。

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

衛生局稽查後發現央廚炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔。（北市衛生局提供）

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