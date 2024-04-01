新安東京保險有涵蓋寶林茶室 北市法務局長：先釐清責任再理賠

北市府針對寶林案進度更新說明記者會，法務局長連堂凱說明。（記者田裕華攝）

2024/04/01 16:10

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市寶林茶室食物中毒案延燒，已造成2人死亡，台北市法務局今天上午約談大食代投保公共意外責任險的新安東京保險公司，確認其保單有涵蓋寶林茶室，後續將啟動保險契約。對於外界關心理賠金額，法務局表示，保險是責任保險，要先釐清責任才會討論賠償金額。

台北市長蔣萬安今下午與衛生局長陳彥元、法務局長連堂凱等人在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會。連堂凱表示，新安東京今天上午11點已至法務局開會，新安東京確認遠百A13寶林茶室有包含在台灣大食代所投保「公共意外責任保險附加食品中毒保險條款」之承保範圍內，此案保險額度還可以增加。連表示看到相關保險金額，雖基於契約保密條款不公布，但應足夠承受受難者賠償額度。

連補充，消保法第7條規定，寶林茶室在大食代美食廣場經營範圍內，若寶林有賠償責任，大食代保單會一起出現。法務局表示，企業經營者對消費者之損害，應負連帶賠償責任，會啟動保險契約，交由第三方公證公司等專家小組協助依據保單條款進行後續程序。

對於媒體關心是否針對死者、重症民眾已有初步理賠金額。連堂凱表示，保險是責任保險，依照保險法第90條規定，必須要有被保險人第三人依法賠償責任出現，才會啟動理賠，連強調要先釐清責任才會討論賠償金額。

有媒體追問，案件調查仍需要時間，但部分害害者已要辦理後事，是否可能提前理賠。連堂凱表示，法制面不可能要求保險公司在責任未釐清前，就透過保險制度理賠，社會局針對有急用、家庭狀況需要幫助的人都有保持聯繫，會採「一案一社工一律師」，家屬後續求償不會有經濟壓力市府都會處理，受害者家裡有緊急需要，社會局也會照顧。

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