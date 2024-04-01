遭中科院停權「黑名單」廠商仍續包工程 國防部允改進並管制

國民黨立委徐巧芯今質詢被中科院解約停權的廠商仍持續承攬國防部的標案，國防部採購室主任趙亞平（右）坦言，這3家公司目前仍承攬約20個案子，未來將精進改善，並請中科院提供「黑名單」。（圖擷取自國會頻道）

2024/04/01 12:57

〔記者楊堯茹／台北報導〕藍委質疑，國造飛彈廠商因外購中製飛彈原料而遭中科院解約、停權，但其廠商及同負責人的另2家公司，仍能持續承攬國防部的標案。對此，國防部採購室主任趙亞平今（1）日坦言，這3家公司目前仍承攬約20個案子，未來將精進改善，並請中科院提供「黑名單」。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部部長邱國正，進行「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」專案報告，並備質詢。

國民黨立委王鴻薇召開記者會，徐巧芯則在質詢時指出，原承攬外購的「豐益國際聯合公司」2022年9月被查獲有進口中國原料「過氯酸安」，被中科院移送法辦，列不良廠商，並停權3年。但與該公司同地址的「久鼎聯合有限公司」及同名負責人的「永冠應材有限公司」還是能夠承攬國防部的案子，質疑廠商狡兔三窟 、換殼上市的行為，難道真的無法可管。

趙亞平坦言，清查後發現，久鼎及永冠從去年到今年仍有10幾個案子在承包，豐益國際聯合公司被停權後也還有承包7案；至於為何會讓國安疑慮廠商繼續承攬國防部的案子，他則表示，他是被中科院所停權，未來會請中科院將「黑名單」提供給國防部。

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