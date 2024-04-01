遭中科院停權「黑名單」廠商仍續包工程 國防部允改進並管制
2024/04/01 12:57
〔記者楊堯茹／台北報導〕藍委質疑，國造飛彈廠商因外購中製飛彈原料而遭中科院解約、停權，但其廠商及同負責人的另2家公司，仍能持續承攬國防部的標案。對此，國防部採購室主任趙亞平今（1）日坦言，這3家公司目前仍承攬約20個案子，未來將精進改善，並請中科院提供「黑名單」。
立法院外交及國防委員會今邀請國防部部長邱國正，進行「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」專案報告，並備質詢。
國民黨立委王鴻薇召開記者會，徐巧芯則在質詢時指出，原承攬外購的「豐益國際聯合公司」2022年9月被查獲有進口中國原料「過氯酸安」，被中科院移送法辦，列不良廠商，並停權3年。但與該公司同地址的「久鼎聯合有限公司」及同名負責人的「永冠應材有限公司」還是能夠承攬國防部的案子，質疑廠商狡兔三窟 、換殼上市的行為，難道真的無法可管。
趙亞平坦言，清查後發現，久鼎及永冠從去年到今年仍有10幾個案子在承包，豐益國際聯合公司被停權後也還有承包7案；至於為何會讓國安疑慮廠商繼續承攬國防部的案子，他則表示，他是被中科院所停權，未來會請中科院將「黑名單」提供給國防部。