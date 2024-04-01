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連鎖壽司店也傳疑食物中毒 台北市衛生局揪4缺失

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，日前有民眾至台北市一家壽司店用餐，出現噁心、嘔吐、紅疹、腹瀉等狀況，經稽查發現煮飯機、冰淇淋機髒污等4項缺失，已要求業者改善。（圖由台北市衛生局提供）

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，日前有民眾至台北市一家壽司店用餐，出現噁心、嘔吐、紅疹、腹瀉等狀況，經稽查發現煮飯機、冰淇淋機髒污等4項缺失，已要求業者改善。（圖由台北市衛生局提供）

2024/04/01 13:52

首次上稿12:08
更新時間13:52

〔記者蔡思培、楊雅民／台北報導〕台北市寶林茶室事件讓食品安全引關注，日前有民眾至台北市中山區一家知名連鎖壽司店用餐，事後出現噁心、嘔吐、紅疹、腹瀉等狀況。台北市衛生局前往稽查，發現業者有煮飯機、冰淇淋機髒污等4項缺失，要求改善；衛生局也採集工作人員手部檢體、生魚刀具、生食砧板等環境檢體檢驗，若驗出病原菌，可開罰6萬至2億元罰鍰。

對此，業者表示目前還在調查中，暫無法提供回應。

衛生局3月28日接到醫院通報疑似食品中毒事件，立即派員到餐廳進行稽查，現場已無同批的食餘檢體，衛生局採集3件工作人員手部檢體、生魚刀具、生食砧板等環境檢體，並依食品良好衛生規範準則稽查，發現洗手區垃圾桶非腳踏式蓋、未立即出示作業人健康檢查、煮飯機邊框有髒汙、冰淇淋機後方排風口髒污等4項缺失。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，衛生局已開立限期改善通知單，要求在3月31號前改善完竣。衛生局將無預警稽查，若仍未改善將依違反食品安全衛生管理法第8條、第44條開罰6萬至2億元罰鍰。

林補充，後續人體、手部檢體、環境檢體若檢出病原菌，將依違反食品安全衛生管理法第15條、第44條開罰6萬至2億元罰鍰。

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