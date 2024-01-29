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游錫堃支持單一召委打臉柯建銘？ 蔡其昌緩頰：院長積極協商國會改革

民進黨副院長候選人蔡其昌受訪表示，正副院長的角色經過轉化已完全中立，院長游錫堃聲明是基於「立法院組織法」，院長會對於國會改革的法案進行積極協商。（記者李文馨攝）

民進黨副院長候選人蔡其昌受訪表示，正副院長的角色經過轉化已完全中立，院長游錫堃聲明是基於「立法院組織法」，院長會對於國會改革的法案進行積極協商。（記者李文馨攝）

2024/01/29 18:46

〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕將代表民進黨角逐第11屆立法院長游錫堃今（29日）透過公開信，支持民眾黨提出「建立常設委員會單一召委制度」等改革訴求，遭疑打臉總召柯建銘的說法。副院長候選人蔡其昌下午受訪緩頰，正副院長的角色經過轉化已完全中立，該聲明是基於「立法院組織法」，院長會對於國會改革的法案進行積極協商。

蔡其昌表示，過去王金平院長時代，王身兼國民黨黨鞭及立法院長，當時王的權力非常的大，立法院幾乎他說的算，不過到了蘇嘉全當院長時，民進黨開始提國會改革，不僅完成國會頻道的設立，也讓國會更加公開透明，公民記者也可以進來立法院。

蔡其昌說，正副院長的角色經過轉化，國會改革修改了「立法院組織法」，讓正副議長完全中立化，不再具備執政黨黨鞭的角色，也因此執政黨的總召的權力變得很大。

蔡其昌指出，游的公開信上面就提及，依照「立法院組織法」，也就是正副議長中立的原則，民眾黨所提的國會改革方案，院長要主持朝野協商，不可以有個人喜好、主張跟意見是否相同或政黨的大小。

蔡其昌表示，聲明也指出，未來他若有機會當院長，一定依照立法院組織法對於國會改革的法案進行積極協商，「但協商要過、國會改革才能推動，民眾黨的主張才能落實」，涉及法令修改、修憲的調查權時，院長還是要主持朝野協商，要是藍綠兩黨沒有支持，國會改革法案都是空談。

至於民眾黨立委黃國昌提出的單一召委制度，蔡其昌也以立委的身分直言，若民進黨過去就將此制度改為單一召委，那過去8年不會有國民黨召委，他也說，「台灣民意多變，誰會是小黨很難講」。

蔡其昌強調，民進黨站在保護小黨的角色，讓小黨的意見也可以得到尊重跟發揮的前提下，以委員的角度來說，他個人不會在這個階段贊成把小黨的意見抹殺掉，社會多數也不會接受這樣的看法。

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