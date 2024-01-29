像韓國瑜與「國昌兄」抱抱？ 蔡其昌拒絕：我通常只跟老婆抱

立法院長龍頭之爭將在2月1日投票選舉，民進黨正、副院長候選人游錫堃（左三）、蔡其昌（左二）29日拜會民眾黨立法院黨團尋求支持。閉門會議結束後，民眾黨立委當選人黃國昌（右二）、黃珊珊（右一）等人與游錫堃接受媒體訪問。過程中黃國昌與蔡其昌兩人相互握手致意。 （記者羅沛德攝）

2024/01/29 16:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕將代表民進黨角逐第11屆立法院正副院長的立委游錫堃、蔡其昌，今（29）日下午拜會立院民進黨團。結束會面後，兩人與民眾黨8名立委當選人一同受訪，記者提議先前數度隔空交鋒的黃國昌與蔡其昌是否要現場「抱抱」，黃國昌先是笑著說「來吧」，並伸出右手，蔡其昌也接著伸出右手，但推拒稱「不用抱，我通常只跟我老婆抱」，兩人最後在鏡頭前握手。

民眾黨團今日上午先與將代表國民黨角逐立院龍頭的立委當選人韓國瑜與立委江啟臣見面，雙方氣氛熱絡，韓國瑜更主動提出與「國昌兄」抱一下。

下午民進黨游錫堃與蔡其昌赴民眾黨團拜會，雙方會面時間比表訂時間更長，晚了幾分鐘才走出黨團受訪。記者詢問先前數度隔空交鋒的黃國昌與蔡其昌是否要「抱抱」？黃國昌先對蔡伸出右手，尷尬一笑，說「來吧」。但遭蔡其昌婉拒稱「不用抱，我通常只跟我老婆抱」，兩人最後只在鏡頭前握手。

黨團副主任楊寶楨會後透露，游錫堃在會談中「講滿多」，積極分享自身意見，但正如游受訪時所述，游的發言僅是個人立場表達，不代表民進黨。

楊寶楨指出，游錫堃會中也說，當上院長的人職權會中立化，不會去參加黨團會議、中常會，無法承諾民進黨團是否會落實其個人意願，而游錫堃的拜訪，主要表達個人對國會改革的意願。

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