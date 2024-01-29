專用「解除分期付款」行騙 詐騙集團首腦被判17年10月

警方逮捕蔣男。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/29 14:59

〔記者王冠仁／台北報導〕24歲蔣姓男子與29歲李姓女友是詐騙集團首腦，他們與境外共犯合作，專門以解除分期付款的方式來隨機向民眾行騙；其中李為了招攬車手，還透過社群網站、通訊軟體「徵才」。北市警萬華分局西門所根據在ATM逮到的一名取款車手進行溯源追查，循線逮到蔣、李，而蔣近日判決出爐，他因涉犯24起案件，被台北地院依組織犯罪、詐欺等罪判處17年10月徒刑。

萬華分局西門所是在前年底，在西門町內發現有車手前往超商ATM取款，警方陸續逮捕4名車手後進行溯源追查，進一步鎖定幕後首腦是蔣男與李女。警方進一步布線蒐證，掌握蔣、李兩人經常轉換落腳地點，最終在去年2月趁他們前往台中時收網逮人，警方還在其住處搜出贓款330萬餘元、提款卡8張及存摺6本等證物。

警方說，李女、蔣男是該詐騙集團在台的最高階幹部，他們與境外共犯合作，共犯在境外架設機房，專門以解除分期付款為由，編理由隨機向民眾行騙；共犯還會提供人頭帳戶給李、蔣，他們則負責招攬車手、指揮車手前往ATM領錢取款。

李為了招攬車手，她看準時下年輕人喜歡使用通訊軟體、社交網站，還多次在Instagram限時動態張貼「徵台中缺錢閒人，限男生，日薪3000，包吃、週領；上班時間12小時，日夜班自選，工作內容算很簡單，不需要動腦，正當行業」。

據了解，李、蔣兩人落網時，對於相關案情避重就輕，相當不配合偵辦，但警方已經掌握相關事證，最後仍將他們依詐欺、組織犯罪送辦。

萬華分局強調，針對轄內遭提領之詐欺熱點，警方必將逐案全力追查並向上溯源，去年全年度共計破獲詐欺集團首腦3人、取款及取簿車手共計59人，且多案為當場現行犯查獲。警方未來將持續加強各金融機構、超商巡邏及便衣守望勤務，告誡不法之徒切勿心存僥倖。

警方查扣330多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

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