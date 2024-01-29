為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

專用「解除分期付款」行騙 詐騙集團首腦被判17年10月

警方逮捕蔣男。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕蔣男。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/29 14:59

〔記者王冠仁／台北報導〕24歲蔣姓男子與29歲李姓女友是詐騙集團首腦，他們與境外共犯合作，專門以解除分期付款的方式來隨機向民眾行騙；其中李為了招攬車手，還透過社群網站、通訊軟體「徵才」。北市警萬華分局西門所根據在ATM逮到的一名取款車手進行溯源追查，循線逮到蔣、李，而蔣近日判決出爐，他因涉犯24起案件，被台北地院依組織犯罪、詐欺等罪判處17年10月徒刑。

萬華分局西門所是在前年底，在西門町內發現有車手前往超商ATM取款，警方陸續逮捕4名車手後進行溯源追查，進一步鎖定幕後首腦是蔣男與李女。警方進一步布線蒐證，掌握蔣、李兩人經常轉換落腳地點，最終在去年2月趁他們前往台中時收網逮人，警方還在其住處搜出贓款330萬餘元、提款卡8張及存摺6本等證物。

警方說，李女、蔣男是該詐騙集團在台的最高階幹部，他們與境外共犯合作，共犯在境外架設機房，專門以解除分期付款為由，編理由隨機向民眾行騙；共犯還會提供人頭帳戶給李、蔣，他們則負責招攬車手、指揮車手前往ATM領錢取款。

李為了招攬車手，她看準時下年輕人喜歡使用通訊軟體、社交網站，還多次在Instagram限時動態張貼「徵台中缺錢閒人，限男生，日薪3000，包吃、週領；上班時間12小時，日夜班自選，工作內容算很簡單，不需要動腦，正當行業」。

據了解，李、蔣兩人落網時，對於相關案情避重就輕，相當不配合偵辦，但警方已經掌握相關事證，最後仍將他們依詐欺、組織犯罪送辦。

萬華分局強調，針對轄內遭提領之詐欺熱點，警方必將逐案全力追查並向上溯源，去年全年度共計破獲詐欺集團首腦3人、取款及取簿車手共計59人，且多案為當場現行犯查獲。警方未來將持續加強各金融機構、超商巡邏及便衣守望勤務，告誡不法之徒切勿心存僥倖。

警方查扣330多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣330多萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「一對一」控房怕黑吃黑還幫車手治裝 老掉牙詐術騙走6千萬
2024/01/02 16:10

「一對一」控房怕黑吃黑還幫車手治裝 老掉牙詐術騙走6千萬
白牌車當運鈔車 破詐團行動水房 1董娘被詐上億 警逮首腦等10人
2023/12/23 05:30

白牌車當運鈔車 破詐團行動水房 1董娘被詐上億 警逮首腦等10人

微波爐有輻射會致癌？營養師破除迷思
詐團11人聲押全放 重裁全押了
2023/12/21 05:30

詐團11人聲押全放 重裁全押了
17歲西裝少年有夠怪 警逮車手溯源搗破詐騙集團
2023/11/18 14:59

17歲西裝少年有夠怪 警逮車手溯源搗破詐騙集團

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
高雄蚵仔寮宮廟槍擊案16人落網！詐團車手「黑吃黑」260萬引戰
2023/10/16 12:44

高雄蚵仔寮宮廟槍擊案16人落網！詐團車手「黑吃黑」260萬引戰
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播