高雄蚵仔寮宮廟槍擊案16人落網！詐團車手「黑吃黑」260萬引戰

警方專案小組人員攻堅，逮捕林姓、賴姓、呂姓少年詐團車手。（警方提供）

2023/10/16 12:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄梓官區蚵仔寮宮廟槍擊案，經警方徹夜追查，全案起因為詐欺集團車手黑吃黑，已有16名涉案人被查緝到案，共起獲1長槍、3短槍、63發子彈，全案依槍砲、詐欺、傷害、妨害自由、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

岡山警分局9月12日破獲以陳男（32歲）為首的詐騙集團，誆稱投資股票或虛擬貨幣，能在短時間內迅速致富，致使被害人面交贓款，並利用少年車手向被害人收取贓款，警方在掌握嫌犯蹤跡後，12日持搜索票突擊鼓山區明倫路一處少年車手待命處所，當場查獲詐騙所用公司大小印章1批、手機以及愷他命毒品等贓證物，帶回陳嫌和3名年約16、17歲的車手。

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岡山警分局昨天偵辦蚵仔寮宮廟槍擊案，發現涉案人員就是9月12日破獲的詐騙集團，今天上午召開記者會宣布破案，警方表示，全案起因為詐欺集團車手提領款項未上繳致引紛爭，吳姓主嫌夥同旗下成員在高雄某舞廳，向林男（25歲）、蔡男（22歲）等人索討遭私吞款項260萬元；過程中，蔡男趁隙脫逃，林男則遭吳姓主嫌（46歲）等人押走並毆打致背部擦挫傷，林男友人獲訊後攜帶槍械前往梓官區開槍營救，至少開10槍，造成蕭姓廟公（58歲）左手臂、腹部受流彈波及送醫，2名陳姓男子（20歲、21歲）分別背部中槍，一人左手掌被貫穿，送醫後均無大礙。

案發後警方立即組建專案小組並報請橋頭地檢署指揮偵辦，經調閱相關監視器，運用科技偵查，大數據資料庫等偵查手段，迅速鎖定相關涉案人車，分別在林姓少年（17歲）、賴姓少年（17歲）、呂姓少年（17歲）處起獲1長槍、3短槍、子彈共63發，陸續將16名涉案人查緝到案；全案依槍砲、詐欺、傷害、妨害自由、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方攻堅壓制嫌犯。（警方提供）

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