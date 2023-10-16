為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄蚵仔寮宮廟槍擊案16人落網！詐團車手「黑吃黑」260萬引戰

警方專案小組人員攻堅，逮捕林姓、賴姓、呂姓少年詐團車手。（警方提供）

警方專案小組人員攻堅，逮捕林姓、賴姓、呂姓少年詐團車手。（警方提供）

2023/10/16 12:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄梓官區蚵仔寮宮廟槍擊案，經警方徹夜追查，全案起因為詐欺集團車手黑吃黑，已有16名涉案人被查緝到案，共起獲1長槍、3短槍、63發子彈，全案依槍砲、詐欺、傷害、妨害自由、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

岡山警分局9月12日破獲以陳男（32歲）為首的詐騙集團，誆稱投資股票或虛擬貨幣，能在短時間內迅速致富，致使被害人面交贓款，並利用少年車手向被害人收取贓款，警方在掌握嫌犯蹤跡後，12日持搜索票突擊鼓山區明倫路一處少年車手待命處所，當場查獲詐騙所用公司大小印章1批、手機以及愷他命毒品等贓證物，帶回陳嫌和3名年約16、17歲的車手。

岡山警分局昨天偵辦蚵仔寮宮廟槍擊案，發現涉案人員就是9月12日破獲的詐騙集團，今天上午召開記者會宣布破案，警方表示，全案起因為詐欺集團車手提領款項未上繳致引紛爭，吳姓主嫌夥同旗下成員在高雄某舞廳，向林男（25歲）、蔡男（22歲）等人索討遭私吞款項260萬元；過程中，蔡男趁隙脫逃，林男則遭吳姓主嫌（46歲）等人押走並毆打致背部擦挫傷，林男友人獲訊後攜帶槍械前往梓官區開槍營救，至少開10槍，造成蕭姓廟公（58歲）左手臂、腹部受流彈波及送醫，2名陳姓男子（20歲、21歲）分別背部中槍，一人左手掌被貫穿，送醫後均無大礙。

案發後警方立即組建專案小組並報請橋頭地檢署指揮偵辦，經調閱相關監視器，運用科技偵查，大數據資料庫等偵查手段，迅速鎖定相關涉案人車，分別在林姓少年（17歲）、賴姓少年（17歲）、呂姓少年（17歲）處起獲1長槍、3短槍、子彈共63發，陸續將16名涉案人查緝到案；全案依槍砲、詐欺、傷害、妨害自由、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方攻堅壓制嫌犯。（警方提供）

警方攻堅壓制嫌犯。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團黑吃黑 轟10槍3中彈 主嫌火速落網
2023/10/16 05:30

詐團黑吃黑 轟10槍3中彈 主嫌火速落網
美丹佛街頭派對爆發槍響 釀3死3傷
2023/10/15 14:52

美丹佛街頭派對爆發槍響 釀3死3傷

不吸菸！阿中部長戒菸技巧大公開
少年車手被疑私吞500萬遭虐死棄屍 詐團22嫌擄人勒贖致死起訴
2023/10/11 16:33

少年車手被疑私吞500萬遭虐死棄屍 詐團22嫌擄人勒贖致死起訴
美國大學教授證實 女兒和女婿死於哈瑪斯襲擊
2023/10/09 11:31

美國大學教授證實 女兒和女婿死於哈瑪斯襲擊
以色列最大英文媒體遭駭客攻擊 網站崩潰
2023/10/09 07:01

以色列最大英文媒體遭駭客攻擊 網站崩潰
曾遭槍擊險死 美眾院議長熱門人選「三K黨黑歷史」又被扒出
2023/10/05 06:21

曾遭槍擊險死 美眾院議長熱門人選「三K黨黑歷史」又被扒出
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播