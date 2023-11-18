17歲西裝少年有夠怪 警逮車手溯源搗破詐騙集團

警方透過溯源將吳姓男子等共4名詐團成員逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/18 14:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕17歲徐姓少年被詐騙集團誘騙吸收當車手，警方巡簽轄區超商ATM時，見徐少身著西裝坐在超商內，正式穿著卻配上稚嫩臉龐怎麼看怎麼怪，一盤查發現他竟是車手，扣下徐少手機後再溯源，連3天將詐團同夥4人逮捕，警詢後依法送辦。

據了解，徐少被詐騙集團指使到新北市五股區自強路某超商提領50萬元，正好遇到巡邏警力正要巡簽超商ATM，看著穿西裝的徐少頗為詭異，上前示意盤查時又見少年眼神不斷躲避，問問題皆吞吞吐吐，徐少耐不住質問，便承認自己是車手。

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警方扣下徐少身上手機，透過數位鑑識，連續3天進行收網，並分多路前往高雄市鼓山、桃園市大溪楊梅、新北市三重追緝，截至昨日逮回以24歲吳姓男子為首的詐團共犯共3男1女。吳男等人承認犯案，警方將持續溯源。

警詢後，依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將吳男等4人移送法辦，徐少則送往少年法庭。蘆洲警分局長林詮峰呼籲，「一聽二掛三查證」，多一分小心，少一分被害，反詐騙大家一起來，撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，也可以透過警政署165全民防騙網進行通報或是查看高風險賣場、闢謠專區。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

畫面右方的17歲徐姓少年穿西裝，怎麼看都奇怪，警細查發現竟是車手。（記者徐聖倫翻攝）

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