曝曾送柯文哲龍袍10天後才還 王世堅：有淡淡「柯味」

時隔16年回到立法院的立委王世堅提到，過去民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，他曾送「龍袍」給柯，卻時隔10天才歸還龍袍，王推測，柯有穿過這件龍袍。（資料照）

2024/01/29 15:08

〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕民進黨今（29）日上午舉行新會期的黨團大會，時隔16年回到立法院的立委王世堅會後受訪提到，過去民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，他曾送「龍袍」給柯，卻時隔10天才歸還龍袍，王推測，柯有穿過這件龍袍，因為聞起來有淡淡的「柯味」，也達到心理治療的效果。

柯文哲任職台北市長期間，曾自詡為「真命天子」，時任北市議員王世堅曾送給柯一件龍袍，諷刺柯想做皇帝。

王世堅表示，過去送禮給市長，他們禮貌上當天或者隔天就會送回辦公室，唯獨僅有這一套龍袍，送去之後過了10天，柯文哲才歸還，他認為，這套龍袍就有達到心理治療的效果。

王世堅也說，柯文哲那陣子穿上龍袍後，較不常在斥責幕僚，也不會動不動常說「朕」，自比「雍正」，因為穿了之後，對他真的有產生一些效果。

媒體詢問與韓國瑜的關係，王世堅表示，他過去強烈批評、質詢韓國瑜，是因為當時他是市議員，韓國瑜是北農總經理，尤其當時韓國瑜的理念看法跟柯文哲一樣，都認為政府外圍的單位都應以營利以優先目標，這個看法跟他不同。但是現在各自要為支持者負責，就不會有所「過招」。

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