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擺脫上週濕冷天氣 氣象署：本週溫暖、舒適

隨著冷空氣減弱，今日各地氣溫回升，北部白天溫度可來到約21度，中南部則可回升至24、25度。（中央氣象署提供）

隨著冷空氣減弱，今日各地氣溫回升，北部白天溫度可來到約21度，中南部則可回升至24、25度。（中央氣象署提供）

2024/01/29 12:57

〔記者丁奕／台北報導〕台灣正逐漸擺脫上週濕冷的天氣，民眾可抓緊機會在過年前大掃除，中央氣象署表示，今（29）日起各地逐漸回溫、轉乾，整週都屬於溫暖、舒適的天氣，僅週五、週六受東北季風增強影響，北部白天氣溫稍降、水氣稍增。

中央氣象署預報員李孟軒表示，隨著冷空氣減弱，今日各地氣溫回升，北部白天溫度可來到約21度，中南部則可回升至24、25度，整週無明顯冷空氣南下，預計都是舒適溫暖的天氣。

李孟軒指出，今日北部、東半部雲量仍偏多，白天仍有部分水氣自中國華南地區移入，因此東半部有局部短暫雨，中部以北也有水氣，晚上雨勢逐漸減少，不過迎風面的東半部仍可能有比較多的水氣。

李孟軒表示，明至週四，全台水氣逐漸減少，因吹東至東南風，迎風面的東半部維持有局部降雨，其他地區有多雲到晴為主；明至週四氣溫逐漸回升，週三北部白天約26度，中南部可達29-30度，各地低溫則落在16度左右，日夜溫差偏大。

同時，李孟軒說，週五、週六東北季風稍微增強，為桃園以北、東半部帶來降雨，對低溫的影響則不明顯，僅北部白天降至21度左右，下週日則擺脫東北季風影響，氣溫再度回升。

李孟軒提醒，比較明顯的冷空氣影響台灣，可能得等到下週，目前預計2月7日可能有冷空氣南下，強度可能達冷氣團等級，但目前強度還需要持續觀察。

此外，李孟軒指出，週二至週四馬祖、西半部、週五馬祖因氣溫逐漸回升，民眾須留意霧或低雲。

週五、週六東北季風稍微增強，為桃園以北、東半部帶來降雨。（中央氣象署提供）

週五、週六東北季風稍微增強，為桃園以北、東半部帶來降雨。（中央氣象署提供）

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