再駁黃國昌指控關說 蔡其昌：極大侮辱很不公平

蔡其昌表示，黃國昌說他關說是對他「極大的侮辱，很不公平」。（記者歐素美攝）

2024/01/28 11:23

〔記者歐素美／台中報導〕正副立法院長將於2月1日舉行，黃國昌日前在館長「誰來Talk館」節目中表示，絕對不投給民進黨蔡其昌，因為蔡曾幫垃圾法官關說、審理酒駕法案一早離開議場、國會改革又跳票、是新潮流派系；蔡其昌今天接受媒體採訪時強調，絕未關說，「我沒有做的事情就不需強冠在我的頭上，這對我而言是極大的侮辱，很不公平」。

針對黃國昌四點質疑，蔡其昌說，過去很多年來不斷回應，講了再講，但黃都無法接受，針對法官關說案，蔡其昌強調根本不認識這個法官，純粹是其家人傳真到辦公室，辦公室同仁將該文轉呈法務部，否則不知如何回應，該事件法務部也進行相關行政調查，還他清白，他沒有關說，「關說是違法的，立法委員是不可以關說的」。

蔡其昌說，大家覺得選民服務要做到什麼程度？他也讚成修法跟律定，因為這不是蔡其昌的問題，是所有立法委員都會面臨到選民服務跟關說的界線是什麼？贊成用法令訂清楚，避免日後出現質疑或爭議。

蔡其昌說，「對的就是對的，不對的就是不對，我沒有做的事情就不需強冠在我的頭上，這對我而言是極大的侮辱，很不公平」。強調他解釋過很多遍，但都沒有用，他們還是要講。

針對酒駕法案會議主持到晚上10點半休會，蔡其昌說，他8年來主持院會都是依照議事規則跟立法院慣例，立法院法案要處理就是朝野協商或黨團提議表決處理，當天因朝野黨團認為法案應持續協商，他遵照指示主持，沒有所謂偷懶怠墮等問題。

蔡其昌說，他擔任立法院副院長後退出黨團運作，也不兼任何黨的職務，8年來都未參與派系運作，遵守議事中立的規範。

針對國會改革部分，蔡其昌指出，啟動國會改革是從民進黨開始，當時公民團體最大詬病就是沒有國會頻道的設立，蘇嘉全院長就指示他協助處理，從此開啟國會議事轉播，國會的透明化及改革，國會頻道迅速設立，因推動國會改革及透明，公督盟還頒給他台灣國會透明的貢獻獎，強調「國會改革，蔡其昌不是說，而是持續做了8年」。

針對各黨團所提的國會改革版本，蔡其昌指出，有是用院長的行政院權可以做，有些需要修法，立法院是合議制，站在院長或副院長角度都願意來協助，但需三個黨團有相同共識及態度，第三個是涉及修憲，國會要有調查權，需要修憲，因目前調查權是在監察院，是五權憲法的架構。

蔡其昌強調，「國會改革分三個層次，一是院長可以做的，第二個是修法或修憲，需三個黨團有共識，尤其修憲門檻高，不是那麼容易」。

蔡其昌表示，如果民進黨提名他跟游錫堃競選立法院正副院長，接受提名就要去各黨團禮貌性拜會，沒有什麼個人立場，除非黨團拒絕，否則未免太不盡人情、太驕傲了，禮貌性的拜會一定要做，這是基本的禮貌跟尊重。

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