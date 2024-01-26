賑濟日本強震善款破25億日圓 石川縣民代表：被台灣人深深感動

外交部今日舉行「日本石川縣能登半島地震賑災款捐贈記者會」 ，左起台灣日本關係協會秘書長范振國、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、外交部長吳釗燮、衛生福利部政務次長李麗芬。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/26 11:52

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本石川縣能登半島本月初發生強震，造成當地嚴重災害損失與民眾傷亡。我國政府除捐贈6000萬日圓，並於5日至19日開設賑災專戶，募得逾13.4萬筆、總額逾25億日圓的善款，今（26）日於外交部舉行捐贈儀式。「台灣石川縣人會」代表德光重人表示，當他看到捐款新聞時，深深地被台灣人的深厚情誼給感動，相信能為邁向重建之路給予極大勇氣。他也分享，地震發生後有20名小學生寫信盼代轉關懷之意，他看了後也不禁潸然落淚。

「日本石川縣能登半島地震賑災款捐贈記者會」今日在外交部舉行，由外交部長吳釗燮代表我國政府將逾25億日圓民間善款贈予日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。熱心響應捐款的企業包括國泰金控、鴻海科技、玉山金控、信錦企業、台灣高鐵、台新銀行、中國信託、上銀科技以及創價學會、中華安得烈慈善協會與崇友文教基金會，也派代表出席儀式。

吳釗燮致詞時表示，強震發生已經將近一個月，災區復原工作仍在持續進行。最近石川地區頻降大雪，許多台灣民眾都跟他一樣，關心災區民眾是否安好。

吳釗燮表示，台灣與日本每逢重大災害，總在第一時間伸出援手互相扶持。台灣民眾對這次災情同感悲痛，紛紛向外交部表示希望能儘快捐款，想要幫助災民度過難關。賑災專戶開設短短兩週內湧入了超過13萬4千筆捐款，總計5億4千多萬元，折合超過25億日圓。這筆善款不只是數字上的累積，更代表無數台灣人民的深情厚意。今天將這份來自台灣的善心轉交給日方，盼協助災區民眾走出災變，修復創傷。

吳釗燮也提及，石川縣和台灣早在百年前就結下不解之緣。出身石川的八田與一為台灣奉獻心力，建設嘉南大圳及烏山頭水庫。他將生命化為流水，灌溉台灣的土地。如今，他的故鄉遭逢天災重創，我們秉持「滴水之恩，當湧泉相報」的台灣人精神，此時此刻，更應該挺身而出。台日間緊密的牽絆，就是表現在最需要的時候，我們一定是對方最堅強的後盾。

衛生福利部政務次長李麗芬感謝四大超商與銀行協助，而逾13.4萬筆的捐款也代表著許多希望藉此表達對日本災民的關懷以及給予溫暖。她相信，台日友誼會持續保持下去，是最好的兄弟之邦。

片山和之表示，地震發生後台灣政府高層立即的慰問與表達願意支援，是非常溫暖的訊息，他也非常感謝台灣大眾對於災民的各種溫暖與鼓勵。過去，日台在各種天災與疫情期間都互相支持；今天這項舉動，是台日友誼的又一次見證。

片山和之說，災後重建工作不斷進行之中，部分地區水電、瓦斯等生活必需設施尚未復原，更有許多人因房屋倒塌、道路中斷而無法返回家園，只能住在避難中心。看到災區遭受餘震、天寒等嚴峻考驗，在在讓人感到心痛。在台灣人民同心協力之下，期待能早日重建災區。

國泰金控總經理李長庚提及，日本不僅是台灣民眾出國首選，許多台灣企業跟日本之間的業務往來也很密切，這樣的合作累積起雙邊長期的情誼。他期盼，災民能早日重建家園。

德光重人表示，台灣政府在第一時間表達救難隊已經整裝待發，以及很快地宣布捐贈6000萬日圓等行動，讓他深深感激。而在衛福部宣布開設賑災專戶之後，他收到了一封20名小學生寫的信，希望託他轉達台灣人民的關懷之意，看了之後讓他潸然淚流。而後看到賑災專戶最終募得5億多元的新聞時，他又再次被台灣人民的深厚情誼給感動。台灣民眾給予災區與災民的溫暖與關懷，相信會對災民邁向重建之路給予莫大的勇氣。

德光重人說，他一直很好奇為什麼台灣人民會如此地溫暖與熱情，即便面對地震、颱風等天災與許多困難，總有勇氣能重新站起來，面對各種磨難都有永不放棄且堅毅不拔的精神，「我想，台灣人有著日文所說的『根性』吧」。台灣人的毅力昇華為堅強的自信，才能如此善待鄰居。這種堅強、溫柔與善良，應該就是所謂的「台灣精神」。最後，他以台語再次表達感謝：「Tâi-uân pîng-iú，to-siā！」（台灣朋友，多謝！）

日本石川縣能登半島本月初發生強震，造成當地嚴重災害損失與民眾傷亡。我國政府除捐贈6000萬日圓，並於5日至19日開設賑災專戶，募得逾13.4萬筆、總額逾25億日圓的善款，今日於外交部舉行捐贈儀式。（記者楊丞彧攝）

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