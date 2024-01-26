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勸韓國瑜別只想唱歌喝酒 王義川：未來的同事振作一點

民進黨政策會執行長王義川。（記者陳品妤攝）

民進黨政策會執行長王義川。（記者陳品妤攝）

2024/01/26 11:33

〔記者陳政宇／台北報導〕有意參選國會龍頭的國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨坦承，他過去當立委時會去唱歌、喝酒，但心中仍保有浩然之氣。民進黨政策會執行長王義川今（26）日表示，韓國瑜不要每天都只想要唱歌、喝酒、打麻將，這樣是不好的示範，呼籲「未來的同事振作一點、專業一點」。

戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康昨為國民黨立委當選人舉辦戰鬥營，並邀請韓國瑜演講。韓以涉貪的新竹市長高虹安為例示警，立委當選人的一言一行應相當謹慎，並坦言自己做了比較不好的示範，過去當立委時也會唱歌、喝酒，但心中仍保有浩然之氣。

對此，王義川今出席台灣智庫所舉辦的「挑戰2032台灣國家願景系列論壇」時受訪表示，立委很多元，有人生活很複雜，例如韓國瑜；有些專業問政，例如總統當選人賴清德很少應酬。

王義川奉勸，韓國瑜當立委、或以後有機會當立法院長，一定要謹守分際，做個專業的立委，不要每天只想要唱歌、喝酒、打麻將，這樣是不好的示範，既然當過立委，現在環境不一樣，需要專業問政，呼籲未來的同事振作一點、專業一點。

另，媒體詢及，現任立法院長游錫堃若沒當選下屆院長，是否請辭不分區立委？王義川回應，民進黨這次立委選舉就是51席 不管是出缺、遞補還是51席，任何人的進退都不會影響到民進黨的席次，討論誰進誰退的課題其實是滿無聊。

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