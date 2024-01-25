北市高中性平案教育局被控包庇、洩密 蔣萬安：已啟動專案調查
2024/01/25 14:48
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北市高中球隊教練爆霸凌、師生戀還施壓學生撤案 教育局被爆有內鬼
〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕民進黨立委陳培瑜上週五與民團揭露，台北市某高中球隊教練長期霸凌學生，甚至與女學生發展師生戀，校方卻知情不報、威脅撤案；台北市議員簡舒培今開記者會質疑教育局洩露性平密件、協助包庇，嚴重失職應徹查；台北市長蔣萬安表示，對於有任何違法失職包庇、洩漏或者是延遲通報的情形，依法會加重懲處。
蔣萬安今出席台北市議會第14屆議員就職週年二手衣義賣所得捐贈儀式，活動開始前受訪，表示對於校園霸凌或是有違反性平的事件，絕不能容忍，市府已經即刻啟動政風專案調查；對於有任何違法失職包庇、洩漏或者是延遲通報的情形，依法會加重懲處。
教育局副局長陳素慧今受訪坦言，此案教育局校安室承辦同仁對性平案件敏感度低、不夠專業，透過電話知道可能有師生戀、霸凌，就應立即啟動通報調查，師生戀的起因是否有不當權利關係，教育局將做檢討，後續會由政風室了解教練、校方是否有教唆、慫恿學生撤案的不可原諒行為，無論進入教師考核、評議等，後續都會確切執行。