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北市高中性平案教育局被控包庇、洩密 蔣萬安：已啟動專案調查

台北市議長戴錫欽號召議員在就職週年發起的二手衣義賣所得，今（25）天由戴錫欽與台北市長蔣萬安代表捐贈給中華育幼機構兒童關懷協會45萬元。（記者何玉華攝）

台北市議長戴錫欽號召議員在就職週年發起的二手衣義賣所得，今（25）天由戴錫欽與台北市長蔣萬安代表捐贈給中華育幼機構兒童關懷協會45萬元。（記者何玉華攝）

2024/01/25 14:48

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北市高中球隊教練爆霸凌、師生戀還施壓學生撤案 教育局被爆有內鬼

〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕民進黨立委陳培瑜上週五與民團揭露，台北市某高中球隊教練長期霸凌學生，甚至與女學生發展師生戀，校方卻知情不報、威脅撤案；台北市議員簡舒培今開記者會質疑教育局洩露性平密件、協助包庇，嚴重失職應徹查；台北市長蔣萬安表示，對於有任何違法失職包庇、洩漏或者是延遲通報的情形，依法會加重懲處。

蔣萬安今出席台北市議會第14屆議員就職週年二手衣義賣所得捐贈儀式，活動開始前受訪，表示對於校園霸凌或是有違反性平的事件，絕不能容忍，市府已經即刻啟動政風專案調查；對於有任何違法失職包庇、洩漏或者是延遲通報的情形，依法會加重懲處。

教育局副局長陳素慧今受訪坦言，此案教育局校安室承辦同仁對性平案件敏感度低、不夠專業，透過電話知道可能有師生戀、霸凌，就應立即啟動通報調查，師生戀的起因是否有不當權利關係，教育局將做檢討，後續會由政風室了解教練、校方是否有教唆、慫恿學生撤案的不可原諒行為，無論進入教師考核、評議等，後續都會確切執行。

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