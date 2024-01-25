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寒流今起漸弱回溫慢 氣象署：北部下週一才會20度以上

今日清晨各地低溫分布情況。（圖：氣象署提供）

今日清晨各地低溫分布情況。（圖：氣象署提供）

2024/01/25 11:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕最冷的時間已經過去，寒流今日起逐漸減弱，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今日到下週日（28號）是緩慢回溫的過程，每日大約回升1度至2度，北部地區要到下週一，白天才會來到20度以上，所以這幾天仍是偏冷的情況；天氣方面，今日在北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，雖然今日起溫度會逐日回升，不過北部天氣仍偏冷的情況，尤其是清晨受到輻射冷卻影響，仍有10度以下氣溫發生機率，不過低溫範圍會逐日縮小；目前預報在週五清晨於中部以北、宜蘭，平均低溫10度至12度、中南部與台東12度至14度，週六、下週日低溫會再回升1度至2度。

各地白天溫度回升情況，黃恩鴻表示，今天到下週日緩慢回升，每天提升1度至2度左右，下週一則會有一波明顯回溫，今天北部、宜花白天約15度至18度，中南部與台東可來到20度至23度，明天略為回升1度，到下週日北部白天約17度至19度，中南部仍是20度至23度；下週一北部氣溫會較前一天回升3度至4度左右，北部白天可來到20度至22度，其他地區約22度至24度，一路到下週三，各地白天會再回升1度左右。

天氣方面，黃恩鴻表示，今日在北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨；週五到下週日在迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下週一到下週三，水氣進一步減少，在基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區是多雲到晴。

未來一週溫度趨勢圖。（圖：氣象署提供）

未來一週溫度趨勢圖。（圖：氣象署提供）

未來一週降雨趨勢圖。（圖：氣象署提供）

未來一週降雨趨勢圖。（圖：氣象署提供）

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