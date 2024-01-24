國民黨推不在籍投票 喊話民進黨不要再阻擋

國民黨立委賴士葆（左二）、王鴻薇（右二）、陳玉珍（右一）與立委當選人廖偉翔（左一）等人24日舉行「藍委正式提案立法『不在籍投票法』！保障人民選舉權」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/24 11:46

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與新科立委廖偉翔今日在立法院召開「藍委正式提案立法不在籍投票法 保障人民選舉權」記者會，賴士葆表示，不在籍投票是深化民主重要的一步，民進黨政府強調民主價值，是台灣的共同信仰，但過去8年來百般阻撓不在籍投票，民進黨說要提升投票率、全民參與都是假的，呼籲民進黨不要再阻擋。

陳玉珍也說，這次大選金門投票率僅不到4成非常低，投票當日因為天候因素，有一班軍機原本要飛又取消，民眾都已經進入候機室又被請回。一天的班機運能就是那麼多，金門人要返鄉投票還要搶機票，無形中被剝奪公民權，這幾年她多次提案，但中選會總以資安等無數的理由推託。

廖偉翔表示，實踐民主的成本要降低，才能提升公民參與，連印尼、菲律賓的移工都能在國外投票，這是利大於弊的改革，不要留在紙上談兵的階段。

王鴻薇指出，印尼今年也要大選，外籍移工能在台灣行使投票權，連CNN也報導台灣沒有不在籍投票是相對落後，全世界已有超過100個國家實施不在籍投票，統計台灣有近200萬人符合不在籍投票資格，政府不應怠惰、狂妄，抱殘守缺，要把投票權還給人民。

王鴻薇表示，不在籍投票法要電子或通訊投票都能再討論，盼2月1日新國會扭轉現在政府的怠惰，能源政策的錯誤以及人民無法行使投票權的權利。

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