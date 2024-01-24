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3退役軍官淪共諜 判10月至2年4月定讞

最高法院。（資料照）

最高法院。（資料照）

2024/01/24 11:13

〔記者張文川／台北報導〕前海巡上校葉瑞璋、中校李慶賢及前警總上尉情報官崔沂生，退伍後淪為共諜收取報酬，為對岸從事發展組織、蒐情、刺密等工作，高雄高分院更一審依違反國家安全法之意圖危害國家安全罪，各判刑10月至2年4月不等刑期；崔放棄上訴，最高法院駁回葉、李2人上訴，全案定讞。

此外，崔沂生、李慶賢先前已因同案其他犯行，由最高法院判刑1年4月、10月確定，已發監執行。法院將另定合併執行刑期。

判決指出，崔沂生1988年於警總北部地區警備司令部上尉情報官退役，李慶賢於1999年從海岸巡防司令部情報組中校小組長退役，葉瑞璋2008年以海巡署岸總局上校文書科長身分退伍。

崔沂生退役後，於2004年赴中國經商，認識山東省濟南市的張姓國安官員，對方允諾幫他在當地經商，但要求他吸收我軍黨政人員，為對岸蒐集情報做為回報。

2007年間，崔沂生安排他的前警總同事、退役中校李慶賢，赴上海與張會面，以化名「安迪」簽署文件，表明加入對岸組織。

同年5月，李慶賢將退伍後仍持有的「海巡署85年7月北部、中部、南部、東部等地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」資料，透過崔沂生轉交給中方。

之後，李慶賢又向前海巡署上校後勤官葉瑞璋，索取「海巡署每月開會報告」等資料，葉陸續提供海巡署內部工程計畫等資料，獲得1萬多元酬金。

歷審皆判3人有罪，高雄高分院二審判決後，最高法院部分駁回上訴、部分撤銷發回更審。

高雄高分院更一審2022年6月宣判，將崔沂生、葉瑞漳各判刑10月，李慶賢所犯3罪各處1年2月、7月、7月，但未訂合併執行刑期。

葉、李上訴三審，最高法院認為，更一審判決的認事用法與量刑，都未違誤法令，駁回上訴，全案定讞。

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