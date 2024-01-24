指正陳智菡「倒閣說」 林俊憲：閣揆還沒確定是在急什麼？

林俊憲在臉書發文批陳智菡，「還不知道閣揆是誰就想提倒閣？急什麼？」（資料照）

2024/01/24 11:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新國會三黨不過半，民眾黨拿下8席不分區，在此次立法院長投票動向備受關注。民眾黨發言人陳智菡日前在政論節目提到，除了立法院長，包含行政院長任命，都需經過溝通和民意認可才能有效推展。陳智菡更聲稱，若閣揆沒經過多數同意，很有可能被倒閣。民進黨立委林俊憲在臉書發文批評陳：「還不知道閣揆是誰就想提倒閣？急什麼？」

林俊憲表示，他要從憲法角度來突顯「閣揆任命未獲多數同意就可能面臨倒閣」這句話有多荒謬。林俊憲指出，原始憲法的設計中沒有「倒閣」這機制，原本閣揆需要獲得立法院同意才能任命，但自己換掉自己同意的閣揆很奇怪；修憲後取消立院的「閣揆同意權」，轉而賦予「立院倒閣權」，並在倒閣通過時給予總統解散國會的權力。

林俊憲表示，閣揆任命主動權回到總統手上，也是因為總統直選後，總統就是代表人民對於行政權歸屬的直接民意，行政立法雙方都有各自的民意直接授權，並互相制衡，除非是因為行政機關的某些作為失去民意支持，立法機關才有正當性被動發起倒閣，先後順序應當是如此。

針對陳智菡的言論，林俊憲認為，她不只是把8席當成80席，而是根本從憲政運作的邏輯上就有問題。林俊憲強調，閣揆任命誰根本不需獲得立法院同意，也不是因為你們不同意就有正當性倒閣，問題在於閣揆上任後做了什麼讓你們要發動「不信任投票」？林質疑：「連閣揆是誰都還不知道、什麼事都還沒做妳就已經不信任，會不會太急了點？」

此外，林俊憲提到，倒閣成功也同時賦予總統解散國會的權力，在民意無共識的情況下，全國立法委員重選一次不僅勞民傷財，對民眾黨真的是好事嗎？林也質疑，陳智菡怎麼會天真到以為國民黨會陪民眾黨起舞？怎麼會預設國民黨跟他們站在同一陣線？今天藍綠比例差距極小，國民黨敢冒這種丟掉多數的風險陪他們玩嗎？最後林俊憲則說：「無知不可怕，無知然後講話又很大聲的，那就真的很可怕了！」

陳智菡聲稱，若閣揆沒經過多數同意，很有可能被倒閣。（資料照）

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