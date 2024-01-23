立院龍頭之爭 游錫堃：民進黨團尚未完成推薦程序

立法院長游錫堃。（記者謝君臨攝）

2024/01/23 13:37

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院新任正、副院長選舉，立法院長游錫堃今（23）日受訪表示，因為是委員之間互選的，每一個人都是候選人，目前民進黨團尚未完成黨團推薦程序。立法院民進黨團總召柯建銘則重申，民進黨當然是「游昌配」（現任正、副院長游錫堃、蔡其昌），已經講得這麼清楚，其餘的「讓子彈飛一飛再講」。

第11屆立法院將於2月1日開啟新會期，民進黨團今循例舉辦「新科立委共識營」，總統當選人兼民進黨主席賴清德也親自出席勉勵新科立委，創下首例，並由游錫堃演說「民主國會」，柯建銘主講「立法院黨團運作」。

游錫堃表示，他在共識營中，和新科立委分享包括：台灣史上六大政治結社、台灣國際地位真相，以及立法院與民主改革的歷史。最後他以西方政治學大師費雪說的「國會越強大，民主才會更強健」與現場新科委員們共勉，期待代表新民意的第11屆國會，能秉持專業和誠信，理性問政，為人民善盡監督政府的職責。

中場休息時，媒體詢問游錫堃會中是否談及正、副院長選舉，他說：「沒有，我只有演講。」至於是否篤定「游昌配」？他則表示，依法正、副院長是由委員互選產生，因此每一個委員都是候選人，目前民進黨團尚未完成推薦程序。

柯建銘則強調，民進黨當然是「游昌配」，這是無庸置疑的，已經講得很清楚，今天不要再講了，讓子彈飛一飛再講，該講的都講完了，不該講的也講了。媒體追問，有意爭取國民黨團總召的立委傅崐萁表示，他如果當總召，會好好修理民進黨。柯建銘則回說：「慢慢看。」

另，對於國民黨提出「新國會陽光法案」等改革願景，柯建銘說，尊重各黨提出來的，反正照程序來，民進黨團也會提出自己的國會改革法案。他也說：「未來國民黨誰會當什麼位置，對我來講都一樣，都是要面對，相信以我在國會30年的經驗，我懂得如何攻防的。」

至於新科立委演說部分，柯建銘表示，他只有講兩個部分，一是黨團運作，一是國會攻防，包括：黨團會議、幹部角色，黨團會在什麼地方面對什麼挑戰，審查預算、法案、人事同意權會碰到什麼困難，並強調「每一個地方都是戰場！」

柯建銘指出，未來將是團結的民進黨面對分裂的在野黨，兩個在野黨不可能合在一起，都要拼版圖，都是你死我活，中間會產生很多變化和空間。

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