為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

外勞仲介公司13年非法匯兌137億 負責人繳還不法所得500萬換免關

老牌外勞仲介公司13年涉非法匯兌137億，高等法院考量楊姓負責人繳還不法所得500萬元，今仍判緩刑。（記者楊國文攝）

老牌外勞仲介公司13年涉非法匯兌137億，高等法院考量楊姓負責人繳還不法所得500萬元，今仍判緩刑。（記者楊國文攝）

2024/01/23 13:20

〔記者楊國文／台北報導〕專營外勞仲介的「華公行」持有合法結匯許可，卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作，自2007年起進行地下匯兌業務，13年間經手匯兌137.6億元，賺進4130萬元匯差，高等法院維持一審判決結果，經考量「華公行」負責人楊俊逸、公司幹部陳金鳳、王美綿各繳還犯罪所得500萬、512萬、126萬元，今仍判楊、陳女各判刑2年、緩刑5年，王女判刑1年10月、緩刑4年。可上訴三審。

檢調調查，「華公行」從外勞仲介起家，並於2003年取得合法結匯許可，但卻從2007年起與菲律賓集團的iRemit合作進行地下匯兌，未經銀行合法結匯程序，幫來台工作的菲律賓外勞將收入匯回菲律賓，及替菲律賓台商進行地下匯兌，並從中賺取0.3%的匯差，但大部分的錢都被菲律賓iRemit賺走，楊男等只領薪水辦事，檢調2020年1月發動搜索約談。

庭訊時，楊俊逸等人均認罪，楊繳回不法所得500萬元，陳金鳳繳回512萬元、王美綿繳回126萬元，但因地下匯兌最輕刑責3年以上，不符緩起訴條件，檢方因此依違反銀行法將3人起訴，並通緝潛逃回菲律賓的前經理王惠玲。

台北地院考量楊3人均繳回犯罪所得，具悔意，判楊、陳女各判刑2年、緩刑5年，王女判刑1年10月、緩刑4年。檢察官、楊男均不服判決，上訴高等法院。

高等法院認為，一審已綜合楊男3人犯罪情節、所生危害及所獲利益，亦考量繳還犯罪所得，酌減3人刑責，判決駁回上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以中國支付寶代付牟利涉地下匯兌竟無罪 高院改判餐具業者2年徒刑
2024/01/04 15:00

以中國支付寶代付牟利涉地下匯兌竟無罪 高院改判餐具業者2年徒刑
境外犯罪 不脫詐欺、洗錢、毒品
2023/11/18 05:30

境外犯罪 不脫詐欺、洗錢、毒品

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
移工商店兼做地下匯兌 被「洗黑錢」污名化
2023/10/16 23:50

移工商店兼做地下匯兌 被「洗黑錢」污名化
防境外資金介選 清查不法金流587億
2023/09/29 05:30

防境外資金介選 清查不法金流587億

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播