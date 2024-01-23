外勞仲介公司13年非法匯兌137億 負責人繳還不法所得500萬換免關

老牌外勞仲介公司13年涉非法匯兌137億，高等法院考量楊姓負責人繳還不法所得500萬元，今仍判緩刑。（記者楊國文攝）

2024/01/23 13:20

〔記者楊國文／台北報導〕專營外勞仲介的「華公行」持有合法結匯許可，卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作，自2007年起進行地下匯兌業務，13年間經手匯兌137.6億元，賺進4130萬元匯差，高等法院維持一審判決結果，經考量「華公行」負責人楊俊逸、公司幹部陳金鳳、王美綿各繳還犯罪所得500萬、512萬、126萬元，今仍判楊、陳女各判刑2年、緩刑5年，王女判刑1年10月、緩刑4年。可上訴三審。

檢調調查，「華公行」從外勞仲介起家，並於2003年取得合法結匯許可，但卻從2007年起與菲律賓集團的iRemit合作進行地下匯兌，未經銀行合法結匯程序，幫來台工作的菲律賓外勞將收入匯回菲律賓，及替菲律賓台商進行地下匯兌，並從中賺取0.3%的匯差，但大部分的錢都被菲律賓iRemit賺走，楊男等只領薪水辦事，檢調2020年1月發動搜索約談。

庭訊時，楊俊逸等人均認罪，楊繳回不法所得500萬元，陳金鳳繳回512萬元、王美綿繳回126萬元，但因地下匯兌最輕刑責3年以上，不符緩起訴條件，檢方因此依違反銀行法將3人起訴，並通緝潛逃回菲律賓的前經理王惠玲。

台北地院考量楊3人均繳回犯罪所得，具悔意，判楊、陳女各判刑2年、緩刑5年，王女判刑1年10月、緩刑4年。檢察官、楊男均不服判決，上訴高等法院。

高等法院認為，一審已綜合楊男3人犯罪情節、所生危害及所獲利益，亦考量繳還犯罪所得，酌減3人刑責，判決駁回上訴。

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