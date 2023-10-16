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移工商店兼做地下匯兌 被「洗黑錢」污名化

很多移工下班，銀行已關門，因此部分移工商店都兼作地下匯兌。（圖為移工商店示意圖，與地下匯兌無關，記者顏宏駿攝）

很多移工下班，銀行已關門，因此部分移工商店都兼作地下匯兌。（圖為移工商店示意圖，與地下匯兌無關，記者顏宏駿攝）

2023/10/16 23:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕因為移工不斷進駐，彰化北斗地區近年出現不少移工商店，造就外配小富婆。但有民眾說，少數移工商店為了服務「同胞鄉親」，游走法律邊緣，從事「地下匯兌」的服務，才能迅速累積財富。

嫁來台灣10年，開起「移工雜貨店」的阮女說，移工下班時，銀行已關門，假日想匯錢回家，銀行又沒開，她因為鄉親移工有匯款需求，才做起小額匯兌。她說，自己必須向中央銀行外匯局取得小額匯兌營業許可證，移工到台灣的銀行匯錢，每筆收取300元新台幣手續費，她只向同鄉收取每筆150元手續費，等匯集至較大筆金額，再到銀行匯款，較大筆金額會獲得銀行給予較優惠匯率兌換，可從中賺取匯差。

徐姓移工仲介業者說，手續費與匯差是部分移工商店的收入來源，地下匯兌不一定有洗錢的問題，但因為現在詐騙案猖獗，很多移工商店被犯罪集團鎖定「洗黑錢」，造成台灣對移工商店的刻板印象，其實，根源是「正規銀行」覺得利潤太少，加上移工沒空上銀行，才讓「地下匯兌」有存在的空間。

他說，政府應提供更穩定、可靠和方便的匯率與安全匯款管道，不要讓不肖業者居中再剝一層皮。

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