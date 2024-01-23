「硬上說」遭黃國昌求償百萬 周玉蔻出庭稱有調解意願

周玉蔻「硬上說」引黃國昌求償100萬元。（記者溫于德攝）

2024/01/23 12:53

〔記者溫于德／台北報導〕周玉蔻去年6月在臉書發文指黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」，被黃國昌求償100萬元並要求刪除臉書文章、刊登判決主文。台北地院上午再度開庭，周玉蔻親自到庭表達有調解意願；黃國昌委任律師表示庭後會詢問黃的意願，同時請周先提供和解條件。

全案源於民眾黨主席柯文哲去年接受「館長」陳之漢直播專訪時，針對司改議題時提到「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」。同年6月13日周玉蔻上臉書發文指「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

後來黃國昌回擊，先上臉書回應：「網友傳訊告訴我周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭。惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」黃再遞狀向周求償100萬元並刪除文章、刊登判決主文。

北院上午開庭，周玉蔻說有意願調解，本案屬於一個言論自由的評論，黃國昌誤會她的意思，也或許是黃國昌對言論自由的定義有所不同。

周玉蔻也指，記者在她寫完臉書後詢問黃國昌的意見，黃國昌罵了她一頓，她也沒告黃國昌；另黃國昌有很大的發言空間，卻選擇將她告進法院，讓她感到很錯愕；周說，兩人都身為公眾人物，盼法院能協助解決。

黃國昌的律師表示，黃國昌原無調解意願，今天因而未到庭，但法院今天徵詢調解意願，自己庭後會詢問黃的意見，同時請周先提供和解條件。

法官庭末盛讚黃國昌、周玉蔻的言論，對台灣民主都有很大的貢獻，讓人欽佩，希望雙方能化解分爭。此時周玉蔻說，黃國昌在太陽花學運以及擔任時代力量立委時，讓她很佩服，黃國昌募款時她也有捐錢，後來得知黃國昌告她，「我覺得受到很大的傷害」。

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