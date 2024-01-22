傅崐萁改挺韓江配 國民黨人士：當場受到藍委們「感召」

國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右二）與立委江啟臣（左一）組成「韓江配」，原有意爭取立院龍頭的國民黨立委傅崐萁（右一）也相挺。（記者田裕華攝）

2024/01/22 13:01

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日在中央黨部舉行第11屆新科立法委員座談會，會中成功協調出國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣組成「韓江配」，爭取立法院正副院長，原有意爭取立院龍頭的國民黨立委傅崐萁，也當場拉起韓、江的手，與在場立委們高呼凍蒜，會後黨主席朱立倫還與韓國瑜、江啟臣、傅崐萁一起到記者室手拉手合照、發表團結談話，展現藍營團結氣勢。

對於媒體追問是否有交換條件，朱立倫等人並未回應。黨內人士分享，座談會中每一位委員都暢所欲言，沒有人特別上前找傅崐萁談話，傅崐萁應該是感受到全黨團結一致的決心，當場受到藍委們的「感召」，而決定力挺「韓江配」。

朱立倫在會後談話表示，這次座談會所有委員都一致表達，一定拚盡全力扮演國會最大黨監督的力量，也要展現改革進步的價值，未來所有民眾關心的法案，國民黨一定身先士卒、拚戰到底，國會將來功能的改善、改革的法案，國民黨一定全力以赴，結合在野的力量，展現出進步價值。

朱立倫說，最重要的是一定要團結一致、團進團出，立法院2月1日的正副院長選舉，大家都強調國民黨一定要團結，重視黨內的民主機制，所有委員都可以表達意願及他對民主的期待，並特別感謝傅崐萁，一定全力力挺韓國瑜，也願意跟江啟臣攜手合作，共同在立院打拚。

朱立倫表示，在全體立委同志一致的決議下，國民黨正式宣示會在週三中常會通過提名韓國瑜、江啟臣參選立法院正副院長，全體委員都會協助「韓江配」順利通過2月1日的挑戰。他也再次呼籲民進黨當局，絕對不要動用金錢、任何權力交換，想一些奇怪的奧步，國民黨全體同志團進團出，全體藍委都會亮票，未來也希望立院盡快通過選舉辦法改為記名投票，讓進步價值展現在全體國人面前。

韓國瑜也說，廣大的人民希望看到團結的國民黨，希望看到強大的在野聯盟，人民在過去8年真的是受不了，民進黨若在執政的第9年繼續貪污腐敗，在野黨無法強而有力的監督會是嚴重失職，這次立法院正副院長選舉非常重要，在野反對黨大團結更重要，感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我，讓國民黨能團結和諧的出發。

韓國瑜表示，傅崐萁這段時間真的是盡心盡力，輔選每一位立委，很多立委都跟他產生良好的情誼，他的犧牲非常大，但是個人一點都不重要，中華民國憲法下的九二共識，是國民黨要走的最重要的正確道路，未來國民黨的政策就是「親美和中」，不可能像民進黨一樣「親美仇中」，這是大是大非，總統府及國會的平衡非常重要，加上很多民眾的殷殷期盼，有機會一定全力支持國會的改革，讓每一位委員都能代表民意好好為老百姓打拚。

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