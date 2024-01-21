寒流來襲放假了！ 北市陽明山國小搶先宣布放2天低溫假

陽明山國小課後照顧班、幼兒園課後留園將於1月23日、1月24日兩天放低溫假。 （圖擷自陽明山國小網站）

2024/01/21 17:57

〔記者蔡思培／台北報導〕今年最強寒流到來，北部低溫探10度以下，台北市教育局公告學校可視狀況宣布停班課。陽明山國小今天舉行寒流停課會議，並向教育局申請課後照顧班、幼兒園課後留園將於1月23日（星期二）、1月24日（星期三）兩天放低溫假。

陽明山國小今天下午舉行因應寒流停課會議研商，處室主任（含幼兒園）、家長會會長、副會長及家長委員都參加討論。由於寒假寒流來襲，學校為了照顧學生安全以及兼顧家長上班需求，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園將於1月23日、1月24日停課。

校方則將國小課後照顧班、幼兒園課後留園的補課日訂於1月29日（星期一）、1月30日（星期二）。停課期間家長若因上班無法居家照顧孩子時，學校將提供協助，學生仍可治校實施課照班或課後留園。

台北市長蔣萬安昨出席公益活動表示，2016年霸王級寒流時，陽明山區受到積雪影響，當時市府就針對山區學校的寒假、活動課程，依據天然災害停班課課作業辦法辦理，校方評估狀況不適合上班課，可向教育局報備後停班課一天，今年也循例辦理。教育局表示，截至目前僅收到陽明山國小通報停課。

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