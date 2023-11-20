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台北立委登記首日 于美人、苗博雅、吳沛憶完成

于美人（前排右）由百歲人瑞長輩陪同登記參選。（記者陳奕劭攝）

于美人（前排右）由百歲人瑞長輩陪同登記參選。（記者陳奕劭攝）

2023/11/20 13:15

〔記者陳奕劭／台北報導〕今天（20日）是立委選舉登記首日，台北市無黨籍候選人于美人搶頭香，接著「這個世代」候選人民進黨吳沛憶、社民黨苗博雅由無黨籍立委林昶佐陪同完成登記，熱鬧滾滾。

第11屆立委選舉登記從今天開放登記，第五選區（中正、萬華區）無黨籍于美人上午由獨居長者102歲陳奶奶陪同步進選委會，順利完成登記參選。于美人表示，陪伴她的都是萬華中正的居民，都是生活遇到真實的人。于美人說，非常高興名字會在明年選票出現，「感謝他們給我勇氣，我們一定會往前走」。

第五選區（中正、萬華區）吳沛憶、第六選區（大安區）苗博雅上午在無黨籍立委林昶佐陪同下登記。吳沛憶表示，林昶佐替她們加油打氣，希望藉由選前衝刺期間，把台灣的願景、地方服務的成果讓選民知道。吳沛憶說「我們年輕世代不投機、也不訴諸仇恨」用理性爭取選民支持。苗博雅說，這是第2次參選立委，這次準備好成為優秀的立法委員，希望她們可以為大安區、中正萬華區選出適格的人。

林昶佐說，「藍白合」算計太多，有許多選民對政治吵吵鬧鬧非常厭煩，因此他推薦吳沛憶、苗博雅替大家服務，她們會很珍惜這次機會，絕對不會浪費。

苗博雅（前排右起）、吳沛憶由林昶佐陪同完成登記。（記者陳奕劭攝）

苗博雅（前排右起）、吳沛憶由林昶佐陪同完成登記。（記者陳奕劭攝）

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