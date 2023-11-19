「藍白合」讓人霧煞煞 矢板明夫︰日本政界質疑侯是弱勢團體嗎？

矢板明夫表示，有日本政界朋友問他「為何民眾黨在民調上要讓國民黨」，質疑「國民黨的候選人是來自弱勢團體嗎」，並表示「台灣政治看不懂」。（資料照）

2023/11/19 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨因針對民調統計誤差範圍的認知有落差，導致「藍白合」陷入僵局，資深媒體人矢板明夫昨在臉書發文表示，有日本政界朋友詢問藍白候選人一事，並詢問為何民眾黨在民調上要讓國民黨，質疑「國民黨的候選人是來自弱勢團體嗎」，表示「台灣政治看不懂」。

矢板明夫提到，國民黨擁有上百年的歷史、38名立委、15名縣市長，對剛剛成立4年，只有5名立委、1名市長的民眾黨說：「總統候選人民調，你們讓我們3%太少了。按照我們當時說好的，至少要讓兩倍。」他認為這令人「十分無語」。

矢板明夫表示，一位日本政界朋友打電話詢問他總統大選的選情，並詢問他「藍白兩黨的統一候選人，為什麼沒有按計劃發表」？矢板明夫解釋後，日本友人質疑：「為什麼民眾黨要在民調上讓給國民黨幾％呢？國民黨的候選人是來自弱勢團體、有什麼保障條款嗎？」矢板明夫回答：「不是。國民黨的候選人過去是警察，外號叫硬漢」。日本友人對此大呼：「台灣政治看不懂！」

矢板明夫表示，他當了20多年記者，也算是有一點閱歷，但台灣政治帶給他的意外和震驚接連不斷，距離投票剩下不到兩個月，竟然還沒有弄清楚在野黨的候選人是誰？他坦言：「這種事情，恐怕也只有在台灣才會出現。」

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