國民黨控民進黨立委參選人何博文妻 曾參與響應中共大內宣統戰活動

國民黨今日上午召開「賴亂排？民進黨不分區黨史上最爛！響應中共官宣？立委參選人配偶涉紅？」記者會。（記者施曉光攝）

2023/11/17 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會，副發言人呂謦煒指控民進黨新北市立委參選人何博文的妻子邱槿桉過去參加響應中共大內宣的統戰活動，2018年後卻突然改名是要躲什麼？難道是為了何博文準備爭取提名參選立委，擔心妻子過去參加兩岸統戰活動記錄被外界質疑檢驗？民進黨每次批評從事兩岸交流的人，對於何妻的狀況，是否也應該用相同的標準一起檢驗！

何博文預計上午11點30分在立法院召開記者會回應。

呂謦煒指出，何妻邱槿桉過去在大學擔任講師，曾被抓包在兩岸交流活動中非常活躍，包括2017年7月5日至11日，帶領15名學生參加中國河南省舉辦的「正本溯源，尋根河洛」活動，並在活動中多次手持「主辦單位河南省人民政府台灣事務辦公室」的手板拍照，背景還有中國國家主席習近平口訓標語「求真務實，開拓創新﹔顧全大局，無私奉獻」，這樣的交流活動就是宣揚中共的大內宣，還被中國台辦列為2017年河南省涉台十大要聞的第9名，就是統戰樣本。

呂謦煒說，邱槿桉還曾經接受接受由中共科技局、民政局業務指導，做中共黨務與政務的「創星谷」訪問，2019年邱還參與兩岸交流活動「手拉手、心貼心，海峽兩岸一家親」的台灣高校師生交流的統戰活動，其中朗誦活動主題為以閩南語與普通話傳遞對祖國崇高的熱愛之情，他要請問邱與何博文、民進黨，他們的祖國是那一國？難道是中華人民共和國？

此外，國民黨智庫副執行長凌濤質疑，民進黨主席賴清德的不分區名單根本就是亂排，造成黨內派系大亂鬥，正國會中執委集體退出抗議，其中有「三大不敢選名單」，成員包括不敢選新竹市立委的柯建銘，不敢選台北市立委的范雲，以及不敢選屏東縣立委的莊瑞雄，擺明就是畏戰疏通名單。

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